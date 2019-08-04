Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Расстрел людей в Техасе: появилось видео момента стрельбы

Сегодня, 13:52

Во время нападения люди пытались прятаться под столами и даже успели записать видео

/ Фото: AFP

Расстрел людей в Техасе: появилось видео момента стрельбы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B5 США Во время нападения люди пытались прятаться под столами и даже успели записать видео

В сети появилось видео из торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), где произошло нападение и расстрел людей. Соответствующее видео опубликовал в Twitter независимый журналист Сотири Димпиноудис.

На видео можно увидеть, как люди прячутся где только могут, под столами, но при этом умудрились в состоянии паники снять короткое видео происходящего. На кадрах не видны сами нападавшие, но слышны выстрелы автомата.

Кроме того, по словам Димпиноудиса, местный испанский журналист сообщил, на месте происшествия погибли 22 человека. Однако эта информация официально пока не подтверждена.

Читайте также: Расстрел людей в Техасе: появилась жесткая реакция Трампа

Также появилось видео, на котором видно, как посетители торгового центра выходят с поднятыми руками, чтобы правоохранители могли видеть, что они не вооружены и среди них нет террористов.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 3 на 4 августа (по киевскому времени) в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли, по меньшей мере, 19 человек и еще десятки были ранены. Читайте подробности стрельбы в Техасе.

В американских СМИ сообщают, что мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил о задержании троих подозреваемых.

В то же время сегодня в США произошла еще одна стрельба, в результате которой погибли около семи человек и еще 24 получили ранения. Нападение случилось в американском городе Дейтон, штат Огайо. Позже стало известно, что стрелок был убит полицией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США стрельба техас

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Зеленский по телефону поговорил с Трампом
Зеленский по телефону поговорил с ТрампомПолитика
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству ЗеленскогоПолитика
Санкції США влучать
Санкції США влучать "в яблучко" "Північного потоку – 2"Экономика
В Америке самолет приземлился прямо на автостраду (видео)
В Америке самолет приземлился прямо на автостраду (видео)США
Почему США медлят с санкциями против
Почему США медлят с санкциями против "Северного потока – 2": эксперт поделился версиейЭкономика

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Грустная судьба чудесных советских актрис
Грустная судьба чудесных советских актрис
Как возраст изменил признанных красавиц (фото)
Как возраст изменил признанных красавиц (фото)
Скандальная "ВИА Гра": вот что скрывало закулисье
Скандальная "ВИА Гра": вот что скрывало закулисье