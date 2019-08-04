Во время нападения люди пытались прятаться под столами и даже успели записать видео

/ Фото: AFP

Расстрел людей в Техасе: появилось видео момента стрельбы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B5 2019-08-04T13:52:10+03:00 США Во время нападения люди пытались прятаться под столами и даже успели записать видео

В сети появилось видео из торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), где произошло нападение и расстрел людей. Соответствующее видео опубликовал в Twitter независимый журналист Сотири Димпиноудис.

На видео можно увидеть, как люди прячутся где только могут, под столами, но при этом умудрились в состоянии паники снять короткое видео происходящего. На кадрах не видны сами нападавшие, но слышны выстрелы автомата.

Кроме того, по словам Димпиноудиса, местный испанский журналист сообщил, на месте происшествия погибли 22 человека. Однако эта информация официально пока не подтверждена.

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Также появилось видео, на котором видно, как посетители торгового центра выходят с поднятыми руками, чтобы правоохранители могли видеть, что они не вооружены и среди них нет террористов.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 3 на 4 августа (по киевскому времени) в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли, по меньшей мере, 19 человек и еще десятки были ранены. Читайте подробности стрельбы в Техасе.

В американских СМИ сообщают, что мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил о задержании троих подозреваемых.

В то же время сегодня в США произошла еще одна стрельба, в результате которой погибли около семи человек и еще 24 получили ранения. Нападение случилось в американском городе Дейтон, штат Огайо. Позже стало известно, что стрелок был убит полицией.

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