Равенство полов: женщины впервые выйдут в открытый космос без мужского сопровождения
События запланировано уже на конец марта 2019 года
В Национальном космическом агентстве США (NASA) соблюдают гендерное равенство. Сейчас там планируют dgthdst выпустить в открытый космос двух астронавток без сопровождения мужчин. Имена астронавток, которые войдут в историю, – Энн Мак Клейн и Кристина Кох.
Их выход за пределы международной космической станции запланирован на 29 марта. С Земли их действия будет координировать тоже женщина – Кристен Фаччол.
Напомним, ранее в NASA объяснили, почему женщина должна высадиться на Марс первой. Пока что только 12 человек смогли прогуляться по инопланетному телу — спутнику Земли Луне.
И все эти люди – мужчины. И хотя Советский Союз отправил Валентину Терешкову в космос еще в 1963-м, NASA объявило о наборе женщин-астронавтов только в 1978 году. Но и тут не обошлось без курьезов. Салли Райд, первая женщина, полетевшая в 1983 году в космос на шаттле "Челленджер", вынуждена была доказывать, что ей не потребуется сотня тампонов в течение одной недели пребывания в невесомости.
Мы также писали о шести женщинах, которые навсегда изменили мировую науку.
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