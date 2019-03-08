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Равенство полов: женщины впервые выйдут в открытый космос без мужского сопровождения

Сегодня, 16:24

События запланировано уже на конец марта 2019 года

Равенство полов: женщины впервые выйдут в открытый космос без мужского сопровождения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/27a/ac2/5c827aac2e3fd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/27a/ac2/5c827aac2e3fd.png США События запланировано уже на конец марта 2019 года

В Национальном космическом агентстве США (NASA) соблюдают гендерное равенство. Сейчас там планируют dgthdst выпустить в открытый космос двух астронавток без сопровождения мужчин. Имена астронавток, которые войдут в историю, – Энн Мак Клейн и Кристина Кох.

Их выход за пределы международной космической станции запланирован на 29 марта. С Земли их действия будет координировать тоже женщина – Кристен Фаччол. 

Напомним, ранее в NASA объяснили, почему женщина должна высадиться на Марс первой. Пока что только 12 человек смогли прогуляться по инопланетному телу — спутнику Земли Луне.

И все эти люди – мужчины. И хотя Советский Союз отправил Валентину Терешкову в космос еще в 1963-м, NASA объявило о наборе женщин-астронавтов только в 1978 году. Но и тут не обошлось без курьезов. Салли Райд, первая женщина, полетевшая в 1983 году в космос на шаттле "Челленджер", вынуждена была доказывать, что ей не потребуется сотня тампонов в течение одной недели пребывания в невесомости.

Мы также писали о шести женщинах, которые навсегда изменили мировую науку.

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Тег США, NASA, космос, женщины, гендерное равенство, астронавты

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