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Разговор Трампа и Зеленского: Помпео не увидел нарушений в действиях Госдепа

26 сентября, 20:56

Сотрудники американского Госдепартамента действовали корректно, - считает Помпео

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Сотрудники Госдепартамента действовали правильно в ситуации с беседой президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Насколько мне известно, все действия, которые предпринимали сотрудники Государственного департамента, были совершенно приемлемыми", – сказал Помпео.

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Он подчеркнул, что с момента, когда в Украине начало работать новое правительство, США пытаются активизировать отношения с этой страной, чтобы, в частности, способствовать борьбе с коррупцией.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отметил, что в ходе телефонного разговора с ним в конце июля говорил о расследовании дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом, в контексте обещаний Зеленского побороть коррупцию в Украине.

Ранее на сайте "Сегодня" был опубликован полный текст стенограммы разговора двух президентов, который стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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коррупция Зеленский Трамп стенограмма разговор Госдеп США Помпео

Источник: Интерфакс-Украина

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