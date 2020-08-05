Размером с футбольное поле: возле Земли пролетит потенциально опасный астероид

Потенциально опасный астероид 2009 PQ1 пролетит в полутора десятках миллионов километров от Земли в среду.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Диаметр астероида составляет от 84 до 190 метров, при средней длине футбольного поля составляет около 100 метров.
Минимальное расстояние, на которое астероид 2009 PQ1 может приблизиться к Земле, специалисты американского космического агентства оценивают в 13,2 млн км, что позволяет отнести это небесное тело к потенциально опасным астрономическим объектам.
Максимальное сближение астероида и Земли произойдет 5 августа в 20:35.
Астероид 2009 PQ1 был открыт и зарегистрирован в 2009 году. Он относится к так называемой группе Аполлонов – астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.
Ранее сообщалось, что потенциально опасный для Земли астероид осветил ночное небо. Астрономы полагают, что это был астероид 2002 NN4 размером в шесть футбольных полей и диаметром до 570 метров. Несмотря на то, что объект был хорошо виден, он находился примерно в 5,2 миллиона километров от нашей планеты. Это в 13 раз дальше, чем Луна, поэтому риска столкновения не было.
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