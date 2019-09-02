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Разрушающий ураган "Дориан", ударивший по Багамам, немного ослаб

2 сентября, 19:20

Категория урагана понижена до четвертой, однако он по-прежнему опасен для людей и инфраструктуры

Фото: edition.cnn.com

Фото: edition.cnn.com

Категория мощного ураган "Дориан", который ударил по Багамским островам, понизилась до четвертой. Об этом сообщает американский телеканал NBC, ссылаясь на данные Национального центра США по наблюдению за ураганами.

Вместе с тем, ураган продолжает представлять опасность для инфраструктуры и местного населения. На данный момент ураган движется со скоростью полтора километра в час в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама архипелага Багамских островов. Кроме того, порывы ветра внутри циклона достигают 265 км/ч.

Напомним, накануне "Дориан" достиг Багамских островов. Точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняется к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

Напомним, что пару недель назад по Среднему Западу США пронеслись сокрушительные ураганы и торнадо. В частности, из-за непогоды пострадали Миннесота и Канзас.

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США ураган циклон

Источник: Интерфакс-Украина

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