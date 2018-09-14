Разрушительный ураган "Флоренс" пришел в США

Сегодня, 09:08

От разгула стихии уже пострадали некоторые жители Северной Каролины

Ураган "Флоренс", который образовался над Атлантическим океаном, 14 сентября приблизился к восточному побережью США. Следствием сильного ветра стало подтопление прибрежных улиц в штате Северная Каролина, пишет Deutsche Welle.

Десятки тысяч хозяйств остались без электричества, передает AP.

В то же время сила ветров урагана по мере приближения к побережью США спала. По пятибалльной шкале ураганов Саффира-Симпсона, которая измеряет убытки от ураганов, "Флоренс" присвоили первую категорию.

Сначала ураган классифицировали по четвертой, а позже второй категории. Сейчас интенсивность ветров урагана снизилась до 135 километров в час.

Но расположенный в Майами Национальный ураганный центр (NHC) предостерег, что несмотря на пониженную категорию урагана, он все еще представляет серьезную опасность.

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Аналитики центра прогнозируют грозы, штормы, сильные порывистые ветры и возможность паводков.

Ранее ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив остров без электричества и вернув его экономику к исключительно наличному расчету и бартеру. Корпоративные клиенты направляли в банки срочные запросы о предоставлении наличных денег в связи с необходимостью выплачивать зарплаты, а банкам не хватало бронированных инкассаторских автомобилей, чтобы удовлетворить спрос.
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