Разрушительный ураган "Флоренс" сняли с космоса: невероятные фото

Сегодня, 04:58

Власти американского штата Мэриленд ввели режим чрезвычайной ситуации


Фото: slashgear.com

Фото: slashgear.com

Фото: slashgear.com

Фото: slashgear.com

Фото: slashgear.com

Фото: slashgear.com

Астронавты на МКС показали, как выглядит из космоса разрушительный ураган "Флоренс", который образовался над Атлантическим океаном и приблизился 14 сентября к восточному побережью США. Следствием сильного ветра стало подтопление прибрежных улиц в штате Северная Каролина. Десятки тысяч хозяйств остались без электричества.

Сначала ураган классифицировали по четвертой, а позже второй категории пятибалльной шкале ураганов Саффира-Симпсона, которая измеряет убытки от ураганов. Позже интенсивность ветров урагана снизилась до 135 километров в час. И "Флоренсу" присвоили первую категорию.

Но расположенный в Майами Национальный ураганный центр (NHC) предостерег, что несмотря на пониженную категорию урагана, он все еще представляет серьезную опасность.

Власти американского штата Мэриленд ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с приближением урагана "Флоренс", бушующего в Атлантическом океане. Об этом заявил в понедельник губернатор штата Ларри Хоган.

Надвигающийся на ряд американских штатов ураган "Флоренс", бушующий в Атлантическом океане, станет одним из самых мощных за всю историю США. Такую оценку озвучил в среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

Первыми жертвами урагана Флоренс, обрушившегося на побережье американского штата Северная Каролина, стали два человека. В местной полиции сообщили, что в городе Уилмингтон в результате падения дерева на дом погибли мать и младенец. Отец получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
США, ураган, мкс, астронавты, без электричества, Флоренс
Источник:

"Сегодня"

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