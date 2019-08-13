Разведка США объяснила взрыв в России

Взрыв под Архангельском мог произойти во время испытаний ракеты Буревестник

Фото: Министерство обороны РФ

Взрыв под Архангельском произошел при испытании прототипа крылатой ракеты нового типа, о которой упоминал президент Владимир Путин, сообщает The New York Times со ссылкой на американскую разведку.

Представители разведки США на условиях анонимности заявили, что подозревают, что взрыв связан с испытанием прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник, которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.

Эта крылатая ракета может достичь любого уголка Земли. Она стартует с наземной пусковой установки и оснащена ядерной энергоустановкой.

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NYT пишет, что согласно предварительным характеристикам, Буревестник практически недостижим для перехвата существующими американскими противоракетными системами на Аляске и в Калифорнии, которые предназначены для перехвата межконтинентальных баллистических ракет в космосе.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи города Ненокска в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

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