Разведка США развенчала миф о происхождении коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, который стал возбудителем охватившей мир пандемии COVID-19, не является искусственно созданным или генетически модифицированным штаммом.

К такому заключению, как сообщает Associated Press, пришла Национальная разведка США, опубликовав 30 апреля доклад о происхождении вируса.

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"Разведывательное сообщество соглашается с широким научным консенсусом о том, что вирус COVID-19 не был создан искусственно или генетически модифицирован", – говорится в документе.

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На этом фоне в разведсообществе обещали "тщательно проверять появляющуюся информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными либо это случилось в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане".

Напомним, что раньше американская разведка допускала, что "кто-то мог быть инфицирован в лаборатории в результате инцидента или неосторожного обращения с образцами, а потом заразил других людей".

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп знал об опасности COVID-19 – спецслужбы более десятка раз предупреждали его об этом в своих ежедневных информационных материалах в январе и феврале.

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