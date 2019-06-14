Разведка США: Россия испытала ядерное оружие

Американцы уже не первый раз подозревают россиян в нарушении "ядерного" моратория

Фото: facebook.com/rvsn.

Главное управление разведки Министерства обороны США утверждает, что Россия провела испытания ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Власти США, включая разведывательное сообщество, оценили, что Россия провела испытания ядерного оружия. Относительно Китая: информация, озвученная в Институте Гудзона, в сочетании с отсутствием прозрачности Китая в их деятельности по ядерным испытаниям, конечно, вызывает вопросы об этой деятельности в связи с мораторием на испытания ядерного оружия "нулевого выхода", который соблюдается Соединенными Штатами, Великобританией и Францией", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно США уже обвиняли Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. Речь шла о нарушении Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году.

В то же время Россия в Нью-Йорке выступила против немедленной денуклеаризации, в частности, против Договора о запрещении ядерного оружия. В Москве заявили, что этот Договор якобы не способствует разоружению.

А тем временем в ООН считают, что угроза ядерной войны наиболее высока со времен Второй мировой. По словам директора Института ООН по исследованию проблем разоружения Ренаты Дван, ситуация в сфере контроля над вооружениями меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и США.

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