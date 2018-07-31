Разведка США заподозрила Северную Корею в производстве новых ракет

Разведывательные службы США увидели признаки того, что Северная Корея продолжает строительство новых ракет, способных достичь территории Америки.

Сборка как минимум одной ракеты проводится на военном научно-исследовательском центре Санумдон, из которого вышли первые баллистические ракеты КНДР. Об этом свидетельствуют данные со спутниковых снимков, утверждают представители американских спецслужб. При этом уточняется, что речь не идет о наращивании военного потенциала, а лишь о том, что страна продолжает разработку современного оружия вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа об отсутствии ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.

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В мае этого года Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время данные американской разведки свидетельствуют о том, что площадка остается пригодной для эксплуатации и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено, передавало агентство Reuters со ссылкой на источники.

анее мы писали, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Как сообщалось, КНДР и США создадут рабгруппы по ядерному разоружению Пхеньяна.

Также КНДР, несмотря на встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа, пока еще не доверяет президенту США.