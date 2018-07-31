Разведка США заподозрила Северную Корею в производстве новых ракет

Сегодня, 04:02

Сборка как минимум одной ракеты проводится на военном научно-исследовательском центре Санумдон

фото AFP
фото AFP

Разведывательные службы США увидели признаки того, что Северная Корея продолжает строительство новых ракет, способных достичь территории Америки. 

Сборка как минимум одной ракеты проводится на военном научно-исследовательском центре Санумдон, из которого вышли первые баллистические ракеты КНДР. Об этом свидетельствуют данные со спутниковых снимков, утверждают представители американских спецслужб. При этом уточняется, что речь не идет о наращивании военного потенциала, а лишь о том, что страна продолжает разработку современного оружия вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа об отсутствии ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мае этого года Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время данные американской разведки свидетельствуют о том, что площадка остается пригодной для эксплуатации и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено, передавало агентство Reuters со ссылкой на источники.

анее мы писали, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Как сообщалось, КНДР и США создадут рабгруппы по ядерному разоружению Пхеньяна.

Также КНДР, несмотря на встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа, пока еще не доверяет президенту США.
США, ракета, КНДР, разведка, производство, северная корея
Источник:

The Washington Post

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Северная Корея начала демонтаж ракетного комплекса в Сохе

24 Июля, 10:59

Эксперты зафиксировали это с помощью спутниковых снимков

США

фото AFP

КНДР может прекратить переговоры с США - CNN

23 Июля, 11:09

И Трамп и его государственный секретарь Майк Помпео настаивают: для переговоров нужно время
Загрузка...

Другие страны

фото AFP

"Разъяренный" Ким Чен Ын обрушился с критикой на чиновников

18 Июля, 22:21

СМИ рассказали о "чрезвычайно разъяренном" поведении Ким Чен Ына  

Другие страны

Северная Корея пошла на уступки США. Фото из открытых источников

Северна Корея согласилась передать США останки солдат, погибших на Корейской войне

18 Июля, 04:16

По данным газеты Минобороны США Stars & Stripes, американская делегация вывезет останки 27 июля либо на авиабазу Осан в Южной Корее, либо на Гавайи

США

фото AFP

Трамп обнародовал "очень хорошее письмо" от Ким Чен Ына

13 Июля, 03:21

Он надеется, что процесс между двумя сторонами приведет к "практическим действиям" в будущем

Другие страны

фото AFP

Ким Чен Ын вместо встречи с Помпео поехал на картофельную ферму

11 Июля, 04:06

Поездка состоялась во время двухдневного визита Помпео в КНДР
Загрузка...