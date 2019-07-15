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Репрессии крымских татар в Крыму: появилась реакция США

15 июля, 18:54

Временный поверенный в делах США в Украине обеспокоен арестами коренного населения Крыма

Мустафа Джемилев (по центру) и Уильям Тейлор (третий справа). Фото: twitter.com/usembassykyiv
Мустафа Джемилев (по центру) и Уильям Тейлор (третий справа). Фото: twitter.com/usembassykyiv.

Массовые аресты крымских татар в аннексированном Россией Крыму вызывают у США "глубокую обеспокоенность".

Об этом временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил на встрече с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

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"Во время встречи с Мустафой Джемилевым и Рустемом Умеровым, Временный поверенный в делах Тейлор выразил солидарность США с крымскотатарским народом в поддержке территориальной целостности Украины, и глубокую обеспокоенность последними сообщениями о задержании крымских татар российской властью", – сообщили 15 июля в Twitter посольства США в Украине.

Напомним, 10 июля на аннексированном полуострове нашли тело пропавшего накануне крымского татарина Фахри Мустафаева, который приходился сыном делегату Курултая крымскотатарского народа и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Мустафы Мустафаева.


Мы также писали о гибели крымского татарина Рашида Ягъяев, которого 8 июля обнаружили на одном из пляжей крымского поселка Николаевка с привязанной к шее гирей.

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Тег Крым, репрессии, тейлор, крымские татары, крымскотатарский народ, посольство США

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