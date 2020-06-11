Републиканцы предупредили Трампа, что он играет на руку России: что происходит

Законодатели-республиканцы в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США выступили против вывода части американских военных из Германии. Об этом говорится в письме, подписанном законодателями.

"Мы считаем, что подобные шаги значительно бы помешали национальной безопасности США и усилили бы позиции России в ущерб нам", – говорится в письме.

Законодатели отмечают, что НАТО необходимо улучшать и стремиться к более ровному распределению расходов на работу Альянса среди стран-членов, но одновременно республиканцы указывают, что сокращение роли США в НАТО негативно бы повлияло на национальную безопасность Соединенных Штатов.

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"В Европе угрозы, которые исходят из России, не уменьшились, и мы считаем, что признаки ослабления поддержки НАТО со стороны США поощрят дальнейшую агрессию России и оппортунизм с ее стороны", – говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. В настоящее время в Германии размещено порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих.

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Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщение о возможном выводе части американских военных из Германии, заявил, что в ряде европейских стран присутствие американских сил возросло.

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"Сейчас мы делаем вместе больше, чем за последние много лет и, собственно, усилили сотрудничество", – подчеркнул генсек Альянса.

Также сообщалось, что американские войска из Германии могут перебросить к границам России.

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