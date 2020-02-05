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Решается судьба Трампа: Сенат США голосует за импичмент

5 февраля, 12:14

Чтобы отправить президента в отставку необходим голос хотя бы 51 сенатора

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Leah Millis

Верхняя палата Конгресса США готовится к финальному голосованию, которое поставит точку в истории с импичментом президента США Дональда Трампа.

В 16:00 по вашингтонскому времени (23:00 по Киеву) на голосование в Сенате будет вынесена резолюция, которая решит дальнейшую судьбу 45-го хозяина Белого дома.

В том случае, если хотя бы 51 сенатор из 100 проголосует "за", президента все-таки отправят в отставку, что маловероятно, так как большинство в Сенате (53 места) принадлежит соратникам Трампа из Республиканской партии. В противном случае, документ будет отклонен.

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Накануне, 4 февраля, в Сенате завершились заключительные слушания в рамках процедуры импичмента – команда адвокатов Дональда Трампа выступила с последним словом, завершив свою речь призывом к его оправданию.

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Члены Демократической партии инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Сперва резолюцию об импичменте приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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Источник: Сегодня

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