Решение США по ракетному договору с РФ: появилась реакция Генсека ООН
Генсек надеется, что стороны используют шесть месяцев, чтобы разрешить противоречия
Генсек ООН Антониу Гутерриш надеется, что Россия и США используют предстоящие шесть месяцев, чтобы разрешить противоречия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы видели сделанное сегодня объявление, – сказал он. - Генсек надеется, что стороны используют шесть месяцев, о которых было объявлено, чтобы разрешить противоречия. ДРСМД очень важен для международной архитектуры контроля над вооружениями".
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев.
Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как сообщалось, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.
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