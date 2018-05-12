Решение Трампа по ядерной сделке и ракетный удар по Израилю: ТОП-5 событий мировой политики

Дональд Трамп пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану, тем временем иранские военные обстреляли территорию Израиля

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 событий мировой политики уходящей недели.

Трамп выходит и ядерной сделки с Ираном

Во вторник, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

Об этом он заявил 8 мая на брифинге в Белом доме.

"Сегодня я объявляю о том, что США выйдут из иранской ядерной сделки", – заявил он.

Глава Белого дома также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.

"Америка не будет заложницей ядерного шантажа", – подчеркнул он.

Также в США анонсировали новые санкции против Ирана.

Ракетные удары Ирана по Израиля

Иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах.

В свою очередь ответ не заставил себя долго ждать. Израиль нанес массированный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. В то же время официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что Россия была проинформирована о планирующемся ударе.

От удара израильской армии по силам Ирана в Сирию погибли 15 человек.

После массированного удара Ирана по позициям Израиля американцы выразили поддержку израильской армии в вопросе ответных действий.

Инаугурация Путина и новое назначение Медведева

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента Российской Федерации.

Церемония присяги проходила в Большом Кремлевском дворце, где он и произнес клятву российскому народу.

После этого глава Конституционного суда РФ объявил, что Путин официально вступил в должность президента.

Сам же новый/старый президент РФ выступил с обращением к российскому народу, а после завершения церемонии со стороны Кремлевской набережной произвели 30 торжественных залпов холостыми зарядами из артиллерийских орудий.

Отметим, что на инаугурацию Путин прибыл на новом президентском автомобиле-лимузине "Кортеж".

Сразу после инаугурации Владимир Путин предложил Госдуме РФ утвердить Дмитрия Медведева на должности премьер-министра РФ.

Уже во вторник Медведев вновь возглавил правительство.

Орбан в четвертый раз возглавил правительство Венгрии

В четверг, 10 мая, парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра.

За его кандидатуру проголосовали 134 парламентария, против – 28. Некоторые представители оппозиции бойкотировали заседание.

Партия Орбана "Фидес – Венгерский гражданский союз" на выборах в апреле получила 133 места из 199 в парламенте Венгрии.

Орбан избран на пост премьера в четвертый раз, и это будет его третий срок подряд в качестве председателя правительства.

Пучдемон отказался от поста главы Каталонии

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.

"Весь мир видит нетерпимость и отсутствие уважения к воле граждан Каталонии", – сказал Пучдемон.

Он предложил в качестве своего преемника депутата Куима Торра, призвав следующего регионального руководителя построить независимую страну.

Ранее Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск правительства против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства региона.