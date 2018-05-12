Решение Трампа по ядерной сделке и ракетный удар по Израилю: ТОП-5 событий мировой политики
Дональд Трамп пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану, тем временем иранские военные обстреляли территорию Израиля
Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 событий мировой политики уходящей недели.
Трамп выходит и ядерной сделки с Ираном
Во вторник, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.
Об этом он заявил 8 мая на брифинге в Белом доме.
"Сегодня я объявляю о том, что США выйдут из иранской ядерной сделки", – заявил он.
Глава Белого дома также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.
"Америка не будет заложницей ядерного шантажа", – подчеркнул он.
Также в США анонсировали новые санкции против Ирана.
Ракетные удары Ирана по Израиля
Иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах.
В свою очередь ответ не заставил себя долго ждать. Израиль нанес массированный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. В то же время официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что Россия была проинформирована о планирующемся ударе.
От удара израильской армии по силам Ирана в Сирию погибли 15 человек.
После массированного удара Ирана по позициям Израиля американцы выразили поддержку израильской армии в вопросе ответных действий.
Инаугурация Путина и новое назначение Медведева
В понедельник, 7 мая, Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента Российской Федерации.
Церемония присяги проходила в Большом Кремлевском дворце, где он и произнес клятву российскому народу.
После этого глава Конституционного суда РФ объявил, что Путин официально вступил в должность президента.
Сам же новый/старый президент РФ выступил с обращением к российскому народу, а после завершения церемонии со стороны Кремлевской набережной произвели 30 торжественных залпов холостыми зарядами из артиллерийских орудий.
Отметим, что на инаугурацию Путин прибыл на новом президентском автомобиле-лимузине "Кортеж".
Сразу после инаугурации Владимир Путин предложил Госдуме РФ утвердить Дмитрия Медведева на должности премьер-министра РФ.
Уже во вторник Медведев вновь возглавил правительство.
Орбан в четвертый раз возглавил правительство Венгрии
В четверг, 10 мая, парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра.
За его кандидатуру проголосовали 134 парламентария, против – 28. Некоторые представители оппозиции бойкотировали заседание.
Партия Орбана "Фидес – Венгерский гражданский союз" на выборах в апреле получила 133 места из 199 в парламенте Венгрии.
Орбан избран на пост премьера в четвертый раз, и это будет его третий срок подряд в качестве председателя правительства.
Пучдемон отказался от поста главы Каталонии
Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.
"Весь мир видит нетерпимость и отсутствие уважения к воле граждан Каталонии", – сказал Пучдемон.
Он предложил в качестве своего преемника депутата Куима Торра, призвав следующего регионального руководителя построить независимую страну.
Ранее Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск правительства против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства региона.