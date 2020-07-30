Республиканцы хотят защитить США от шпионов: что предлагают

Сенаторы-республиканцы вносят законопроект, который позволит госдепартаменту США отказывать в выдаче виз лицам, которые совершают акты шпионажа и кражи интеллектуальной собственности против Америки.
Об этом говорится в заявлении одного из авторов законопроекта сенатора Марко Рубио, – пишет "Интерфакс".
"США должны принять все меры, чтобы обеспечить безопасность нашей нации. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этим двухпалатным усилиям по обновлению наших иммиграционных законов, чтобы запретить въезд в нашу страну тем, кто занимается иностранным шпионажем, включая кражу нашей интеллектуальной собственности, и их семьям", – отметил он.
Сенатор уточнил, что согласно действующему законодательству лица, обвиненные США в шпионаже и высланные из страны имеют возможность немедленно подать заявление на получение визы.
Предлагаемый сенаторами закон "О защите Америки от шпионов" сделает подобное невозможным.
"Законопроект "О защите Америки от шпионов" внесет изменения в закон об иммиграции и гражданстве, гарантировав, что прошлая, настоящая и будущая шпионская деятельность, а также деятельность по передаче технологий делает въезд в Соединенные Штаты недопустимым", – говорится в заявлении.
Также отмечается, что при необходимости госдепартамент сможет отказаться от этих ограничений, например, для выполнения обязательств США по соглашению о штаб-квартире ООН.
Ранее сообщалось, что США впервые за 30 лет выслали подозреваемых в шпионаже китайских дипломатов.
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