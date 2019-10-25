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Республиканцы подготовили резолюцию, осуждающую расследование по импичменту Трампа

25 октября, 03:42

Резолюцию поддерживают 44 сенатора Республиканской партии

/ Фото: AFP

Группа республиканцев Сената США вносит на рассмотрение резолюцию, осуждающую расследование в рамках процедуры импичмента против президента Дональда Трампа и призывающую Палату представителей провести официальное голосование по этому вопросу.

"Процесс в Палате представителей сегодня, я думаю, представляет опасность для будущего президентства", – заявил журналистам автор резолюции сенатор Линдси Грэм.

Грэм назвал расследование, которое проводит Палата представителей "секретным разбирательством" и "мошенническим действием", которое "отрицает надлежащую процедуру".

Резолюция, если она будет принята, просит Палату представителей "проголосовать за открытие официального расследования в рамках процедуры импичмента и предоставить президенту Трампу основные конституционные гарантии".

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Согласно документу, законодатели должны провести официальное голосование для начала расследования в рамках процедуры импичмента и предоставить Трампу "надлежащую процедуру", в том числе "возможность противостоять своим обвинителям", а республиканцам – возможность выдавать свои собственные повестки.

Резолюцию поддерживают 44 сенатора Республиканской партии, в том числе лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.

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Ранее мы сообщали, что конгрессмены-республиканцы сорвали выступление высокопоставленной представительницы Пентагона, которая должна была дать показания в Палате представителей по делу об импичменте Дональда Трампа. Республиканцы ворвались в комнату для слушаний.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент сенатор Дональд Трамп республиканцы

Источник: Интерфакс

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