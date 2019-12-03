Республиканцы уверяют, что сомнения Трампа о помощи Киеву были обоснованны из-за коррупции в Украине

Однопартийцы президента утверждают, что демократы начали работу по подготовке импичмента Трампа сразу после его избрания

Дональд Трамп / Фото: AFP

Республиканцы в преддверии новой фазы слушаний по расследованию дела об импичменте президента США Дональда Трампа подготовили доклад, в котором отвергли основные доводы демократов, инициировавших процедуру отстранения от власти главы Белого дома. Об этом сообщает газета Hill.

"При правильном понимании изначальные сомнения президента США насчет того, стоит ли проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставлять Киеву военную помощь без внимательного рассмотрения, вполне оправданны, — цитирует издание выдержки из 123-страничного документа. — Расследование касательно телефонного разговора президентов США и Украины показало, что никакой „услуги за услугу", взяточничества, принуждения и злоупотребления властью не было. Президент Дональд Трамп имел обоснованный скептицизм из-за продолжающейся повсеместно коррупции в Украине".

Кроме того, республиканцы категорически отвергли обвинения демократов в адрес Трампа о намерении извлечь политические выгоды из расследования против семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В докладе также отрицаются какие-либо попытки главы Белого дома помешать даче показаний свидетелей в рамках процедуры импичмента в Палате представителей Конгресса.

Реклама

Однопартийцы президента утверждают, что демократы начали работу по подготовке импичмента Трампа сразу после его избрания.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама