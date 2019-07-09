Рейтинг Трампа достиг рекордной отметки
В целом, 44% граждан поддерживают его деятельность на посту
Поддержка президента Дональда Трампа гражданами США достигла рекордного уровня – прежде всего благодаря экономической политике, которую проводит его правительство.
Об этом свидетельствует совместный соцопрос телеканала ABC News и газеты The Washington Post.
"В целом, 44% граждан поддерживают его деятельность на посту, 53% – не поддерживают", - отмечается в выводах исследования.
Для сравнения, в апреле политику Трампа одобряли 39% американцев, против нее высказались 54%.
То есть ядро оппонентов президента почти не изменило своего мнения, зато Трамп заручился поддержкой тех, кто ранее колебался в оценках.
Отмечается, что большинство опрошенных – 51% – довольно состоянием экономики США. В то же время 65% респондентов считают, что поведение Трампа не соответствует стандартам президента.
Напомним, что, согласно опросу от ABC News и The Washington Post, свой минимум рейтинг Трампа установил еще в 2017 году, когда с одобрением о его деятельности отозвались 36% американцев, а 58% выразили свое недовольство.
Кроме того, как мы писали, другой опрос показал, что 51% американцев поддерживают его импичмент в том случае, если окажется, что президент пытался помешать спецпрокурору Роберту Мюллеру вести расследование о сговоре с Россией.
Впрочем, несмотря это, сам Трамп назвал первые два года своего правления власти самыми успешными в истории США, а себя самого – самым популярным президентом в истории Республиканской партии.
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