Рейтинг Трампа продолжает пробивать дно
Уровень народной поддержки президента США достиг минимальной точки с момента его инаугурации
Деятельность американского президента Дональда Трампа поддерживают лишь 2 из 5 граждан США, говорится в социологическом исследовании Morning Consult.
Так, из 156 тыс. американцев, которые приняли участие в опросе, его работу одобряют лишь 40% респондентов. Таким образом, Трамп установил новое дно своей народной поддержки, уровень которой достиг минимальной точки с момента его инаугурации (согласно данным именно этого аналитического центра).
Наименьшего показателя за несколько месяцев достигла его поддержка среди сторонников Республиканской партии – 80%.
В целом, с неодобрением о своем президенте высказались 55% граждан США, или подавляющее большинство в 27 штатах, говорится в исследовании.
Напомним, что, согласно опросу от ABC News и The Washington Post, свой минимум рейтинг Трампа установил еще в 2017 году, когда с одобрением о его деятельности отозвались 36% американцев, а 58% выразили свое недовольство.
Кроме того, как мы писали, другой опрос показал, что 51% американцев поддерживают его импичмент в том случае, если окажется, что президент пытался помешать спецпрокурору Роберту Мюллеру вести расследование о сговоре с Россией.
Впрочем, несмотря это, сам Трамп назвал первые два года своего правления власти самыми успешными в истории США, а себя самого – самым популярным президентом в истории Республиканской партии.
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