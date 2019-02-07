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Рейтинг Трампа продолжает пробивать дно

Сегодня, 17:09

Уровень народной поддержки президента США достиг минимальной точки с момента его инаугурации

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Рейтинг Трампа продолжает пробивать дно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c4a/02b/5c5c4a02b25b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c4a/02b/5c5c4a02b25b8.jpg США Уровень народной поддержки президента США достиг минимальной точки с момента его инаугурации

Деятельность американского президента Дональда Трампа поддерживают лишь 2 из 5 граждан США, говорится в социологическом исследовании Morning Consult.

Так, из 156 тыс. американцев, которые приняли участие в опросе, его работу одобряют лишь 40% респондентов. Таким образом, Трамп установил новое дно своей народной поддержки, уровень которой достиг минимальной точки с момента его инаугурации (согласно данным именно этого аналитического центра).

Наименьшего показателя за несколько месяцев достигла его поддержка среди сторонников Республиканской партии – 80%.

В целом, с неодобрением о своем президенте высказались 55% граждан США, или подавляющее большинство в 27 штатах, говорится в исследовании.

Напомним, что, согласно опросу от ABC News и The Washington Post, свой минимум рейтинг Трампа установил еще в 2017 году, когда с одобрением о его деятельности отозвались 36% американцев, а 58% выразили свое недовольство.

Кроме того, как мы писали, другой опрос показал, что 51% американцев поддерживают его импичмент в том случае, если окажется, что президент пытался помешать спецпрокурору Роберту Мюллеру вести расследование о сговоре с Россией.

Впрочем, несмотря это, сам Трамп назвал первые два года своего правления власти самыми успешными в истории США, а себя самого – самым популярным президентом в истории Республиканской партии.

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Тег опрос, рейтинг, Трамп, Дональд Трамп, рейтинги

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Источник:

ТАСС

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