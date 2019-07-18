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Рейтинг Трампа стремится к рекорду

18 июля, 20:07

Деятельность хозяина Белого дом положительно оценивают 44% американцев

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP

Рейтинг народной поддержки работы Дональда Трампа на должности президента Соединенных Штатов стремится к рекордно высокому показателю.

Ссылаясь на результаты соцопроса компании Gallup, издание The Hill сообщила 18 июля, что на сегодняшний день деятельность хозяина Белого дом положительно оценивают 44% американцев. Это лишь на 2% меньше, чем самый высокий показатель одобрения, который был установлен в апреле этого года.

Помимо того, в период с апреля по июль его деятельность как президента одобряли в среднем 42,7% респондентов.

Этот показатель стал для Трампа самым высоким для подобного временного интервала по сравнению с предыдущими двумя годами, но президент США, все равно, отстает в этом от своих предшественников - Барака Обамы (46,8%), Билла Клинтона (49,3%) и Джорджа Буша-младшего (64%).

Напомним, что согласно проведенному ранее в этом месяце соцопросу телеканала ABC News и газеты The Washington Post, рейтинг Дональда Трампа также достиг своего рекордно высокого показателя.

В то же время, ранее мы писали, что согласно опубликованным в США результатам опросов, действующий президент проигрывает по показателю электоральной поддержки практически всем ведущим кандидатам от Демократической партии.

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Тег опрос, рейтинг, Трамп, Дональд Трамп, президент США

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Источник:

Интерфакс-Украина

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