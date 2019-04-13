Резня на пиру, железная рука и Робин Гуд: что нужно знать об исторических прототипах в "Игре престолов"

Автор "Песни льда и пламени" вдохновлялся Византийскими войнами, историей Древнего Китая и рыцарями Средних веков

Фото: скрин.

14 апреля стартует последний, вот уже восьмой по счету сезон "Игры престолов" – сериала, который стал медийным феноменом, оказавшим колоссальное влияние на современную массовую культуру. С героями эпопеи Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" мы провели восемь долгих лет, и образы, созданные актерами сериала, давно уже воспринимаются живыми, реальными людьми.

Между тем, сам автор цикла романов никогда не скрывал, что на создание хроники междоусобной войны Семи Королевств Вестороса его вдохновила история средневековой Европы, в частности, история войн Алой и Белой розы – борьбы за власть над Англией между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов — Ланкастеров и Йорков. И что за героями и событиями "Песни льда и пламени" стоят реальные исторические события и фигуры. Какие именно, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Первый протез и античная трагедия

Сам автор "Песни льда и пламени" утверждал, что основной прообраз Тириона Ланнистера – собственно, сам автор, Джордж Мартин. Другим прототипом писатель называл короля Англии Ричарда III (1452 — 1485).

Один из самых умных персонажей эпопеи, не выпускающий из рук книги (впрочем, как и чаши с вином), Тирион был довольно эффективным "мастером над монетой", то есть министром финансов, при своем отце. В свою очередь, Ричард III запомнился тем, что существенно расширил торговлю и провел ряд популярных в народе реформ, в частности, упорядочил судопроизводство и запретил насильственные поборы. Кроме того, Ричард III был покровителем искусств, особенно музыки и архитектуры.

Фото: официальный сайт НВО, Википедия

Преданный своим отчимом, Ричард III был убит 22 августа 1485 года в битве с Генрихом Тюдором, претендовавшим на английский престол. Означает ли это, что в последнем сезоне любимец многих зрителей Тирион тоже погибнет? Как говорится, поживем — увидим.

Научно-популярное издание Naked Science задалось целью найти остальных исторических прототипов главных героев эпопеи. Так, в качестве прообраза юного короля-садиста Джоффри Баратеона издание указывает на историческую фигуру Эдварда Ланкастерского (1453 — 1471), известного также как Эдвард Вестминстерский.

Он был единственным сыном короля Генриха VI и Маргариты Анжуйской и родился в период политического кризиса, вызванного психической болезнью его отца (очевидная параллель с безумным королем Таргариеном), из-за чего периодически возникали слухи, что отцом Эдварда на самом деле являлся другой человек – как, собственно, подобные слухи возникали и вокруг Джоффри.

Фото: официальный сайт НВО, Википедия

Историческая литература отсылает нас к письму миланского посла во Франции к герцогу Миланскому в 1467 году, в котором тринадцатилетний принц описан как ребенок, не говорящий "ни о чем, кроме отрезания голов и войны". Характеристика, в которой легко угадывается Джоффри.

История его закончилась так же плохо и тоже в довольно нежном возрасте: после поражения в сражении будущему королю Эдуарду IV Йорку (историческому аналогу Робба Старка), взятый в плен принц был доставлен к победителю, где его и зарубили братья короля Джордж и Ричард. Эдварду было всего 17, Джоффри на момент смерти – 14.

Как мы помним, в четвертом сезоне Джейме Ланнистер, оказавшись в плену, теряет правую руку, и по возвращении на родину ему ставят железный протез. Единственный персонаж средневековой истории с железным протезом вместо руки – немецкий наемник Гёц фон Берлихинген (1450 — 1562), которому в 1504 году во время осады города Ландсхут на юго-востоке Германии оторвало ядром правую руку.

Оставшись в 23 года калекой, рыцарь заказал себе протез: сперва довольно примитивный, но уже вторая конструкция, с подвижными пальцами, позволяла Гёцу фон Берлихингену держать меч и сражаться на равных. Вероятно, это самый ранний среди известных истории случаев протезирования верхних конечностей. Кроме протеза, этот славный рыцарь вошел в историю фразой "Поцелуй меня в задницу", а великий Гете сделал его главным героем своей пьесы.

Фото: официальный сайт НВО, Википедия

Кстати говоря, Гёц фон Берлихинген прожил довольно долгую по меркам XVI века жизнь, отойдя в иной мир в 82 года. Хочется верить, что Джейме Ланнистер унаследовал от своего прототипа не только отвагу, умение обращаться с мечом и железную руку, но еще и долголетие.

Похищение и гибель Лианны Старк, сестры Эддарда Старка и возлюбленной Роберта Баратеона, осталось за кадром, но именно этот скорбный инцидент стал точкой отсчета событий в сериале. Напомним, что Лианна была якобы похищена Рэйгаром Таргариеном, в результате чего Роберт Баратеон поднял восстание против Безумного короля и занял в итоге его трон.

В этом сюжете угадывается история знаменитой римской матроны Лукреции (ум. ок. 510—508 гг. до н.э.). По сообщению античных историков, царский сын Секст Тарквиний в 510-508 году до н. э. пленился красотой Лукреции и, угрожая оружием, изнасиловал ее. Лукреция рассказала обо всем своему мужу и заколола себя на его глазах. Это событие послужило началом бунта, поднятого Луцием Юнием Брутом и привело к свержению царской власти в Риме и к установлению Республики.

Тирион Ланнистер жжет напалмом

Даже поверхностного знания истории достаточно, чтобы увидеть прототип кхаласара – это орды древних кочевников: монголов, кипчаков, печенегов, тюрок, хуннов и сяньби.

"А убивать людей, нападать на земли других, захватывать имущество других всяким несправедливым способом, предаться блуду, обижать других людей, поступать вопреки запрещениям и заповедям Божиим отнюдь не считается у них греховным… Во время же войн они убивают всех, кого берут в плен, разве только пожелают сохранить кого-нибудь, чтобы иметь их в качестве рабов", – цитирует "Российская газета" "Книгу о татарах" Плано Карпини, предлагая сравнить, насколько описание монгольской орды в XIII веке близко к описанию кхаласара в "Песни льда и пламени".

Из общей картины выпадает разве что серпообразный меч аракх, заточенный с внутренней стороны – в действительности кочевники предпочитали более легкую саблю с внешней заточкой. А прообразом аракха стал египетский меч хопеш, который древние египтяне унаследовали от шумеров.

Этого не отрицал и сам Джордж Мартин.

"Образ дотракийцев восходит к гуннам и монголам, есть в них что-то и от степных племен вроде аваров и мадьяров. Я также добавил черты равнинных племен американских индейцев, а потом внес чисто фэнтезийные элементы. Это все-таки фэнтези", – рассказывал писатель в одном из интервью.

Настолько же очевидны параллели Братства без знамен со знаменитой шайкой разбойников под предводительством Робина Гуда. Напомним, что Братство без Знамен — партизанский отряд, организованный лордом Бериком Дондаррионом, который защищал мирных жителей Речных земель от мародеров воюющих между собой армий Семи королевств.

Смотрите сами. Несмотря на то, что Берик Дондаррион знает о смерти короля Баратиона, он продолжает хранить ему верность – как Робин Гуд Королю Львиное Сердце, которому присягнул. В Братстве без знамен, как и в шайке Робина Гуда, можно встретить и пахарей, и кузнецов, и бывших господ: в бандах "благородных разбойников" традиционно все равны, несмотря на прежний социальный статус. Один из ближайших соратников Робина Гуда – монах-расстрига брат Тук, а в Братстве без знамен это тоже духовное лицо – жрец Красного бога Торос из Мира.

Другой вопрос, есть ли исторический прототип у самого Робина Гуда? Исследователи отмечают, что в большинстве легенд о Робине Гуде упоминается о его возможном благородном происхождении – якобы это был дворянин, несправедливо лишенный богатств и земель из-за козней своего дяди. Одним из наиболее вероятных прототипов называют графа Роберта Хантингтонского (ум. 1247).

"Всегда ходил с прямой спиной граф Роберт Хантингтон", – читаем у Самуила Маршака в одной из многочисленных баллад о Робине Гуде.

Между тем, как пишет автор блога Way to Arannon, имя Робин Гуда стало нарицательным для обозначения грабителя уже как минимум в середине XII веке. Впервые оно упоминается в официальных документах в 1262 году – то есть как минимум на сто лет раньше, чем в каком-либо сохранившимся литературном произведении.

Наконец, вспомним одно из крупнейших сражений сериала – попытку Станниса Баратеона осадить Королевскую Гавань, которая вошла в мифологию вселенной "Игры престолов" как Битва на Черноводной. Флот Станниса был разгромлен благодаря идее Тириона Ланнистера применить "дикий огонь" – похожим образом византийцы в 718 году сожгли с помощью знаменитого "греческого огня" вражеский арабский флот, осаждавший Константинополь. Сосуды с "греческим огнем" метались во вражеские суда, и возникшее пламя невозможно было никак потушить – огонь продолжал гореть даже на поверхности воды.

Арабское нашествие на Константинополь стало одним из самых драматичных эпизодов византийской истории. Сухопутная армия халифа Сулеймана стояла под стенами Царьграда, а огромный флот Масламы ибн Абдул-Малика вошел в пролив Босфор, блокировав подвоз к городу провианта и подмоги.

"Вниз по течению плыли обгоревшие тела, и тонущие цеплялись за дымящиеся обломки. Казалось, что Черноводная кипит в своих берегах, а по воздуху носились горящие снасти, горящие тела и обломки кораблей", – описывал Джордж Мартин битву в "Песни льда и пламени".

Состав "греческого огня", изобретенный инженером Каллиником, остается не известным до сих пор. Ученый XIII века Максим Грек смог лишь приблизительно описать технологию приготовления.

"Возьми чистой серы, земляного масла (нефти), вскипяти все это, положи пакли и поджигай", – писал Максим Грек.

Легендарный "греческий огонь". Фото: Википедия

Русская служба ВВС цитирует писательницу Хелен Кин, которая нашла параллели между "диким огнем" и напалмом – смесью бензина и загустителя, был изобретен в 1940 году в Гарвардском университете и стал печально известным через несколько десятков лет, во время войны во Вьетнаме.

"Дикий огонь" – изобретение алхимиков Вестероса, однако есть параллели между его применением и ужасными последствиями применения напалма. Он горит и продолжает гореть, даже если оказывается в воде. Для человека он страшен. Интересная перекличка", – отметила Хелен Кин.

Второй фактор, спасший осажденных византийцев – внезапный приход на выручку болгарского хана Тервеля, который нанес силами конницы сокрушительный удар по завоевателям. Как и спасший Константинополь хан Тервель, лорд Тайвин после битвы на Черноводной был назван "спасителем города".

История знает минимум три Красные свадьбы

Не столь очевидна ситуация с Красной Свадьбой – одной из наиболее жестоких сцен сериала, после выхода которого стало понятно: телевидение изменилось навсегда. Напомним, что в девятом эпизоде третьего сезона один из второстепенных персонажей Уолдер Фрей устраивает резню прямо на свадьбе своей дочери, в результате чего погибли почти все главные герои из клана бунтарей-северян. Но какое именно историческое событие вдохновило Джорджа Мартина на этот совершенно людоедский эпизод, единого мнения нету. Уж слишком часто в истории человечества люди предавали друг друга самым вероломным образом.

В частности, можно вспомнить рассказ из "Кодзики" – свода японских мифов и легенд, предположительно созданного в 720 году. Кроме прочего, в "Кодзики" говорится о появлении на свет отца легендарного вождя японского племени Ямато Камуямато Иварэ-хико (посмертное имя Дзимму), который считается первым императором Японии. Так, однажды Дзимму одним махом расправился на пиру со всеми своими врагами. Как и в Красной свадьбе, сигналом к резне послужила песня, но в отличие от "Песни льда и пламени", ее пел сам Дзимму.

Черный обед в Эдинбурге. Фото: Википедия

Другой прообраз Красной свадьбы в истории носит название Черный обед. Это историческое событие произошло в 1440 году в Эдинбурге, Шотландия.

Королевская династия Шотландии (точнее, регенты при малолетнем короле Якове II — Уильям Крайтон и граф Эвондейл) противостояла клану черных Дугласов. В целях заключения мира 16-летний граф Уильям Дуглас вместе с младшим братом были приглашены на пир в Эдинбург. В самом конце трапезы слуги внесли закрытое блюдо с головой черного быка — символа скорой смерти, поставили блюдо перед графом Дугласом и открыли. В этот момент юный Уильям – как и Кейтелин Старк, когда услышала в доме союзников гимн вражеского клана Ланнистеров - все понял, но было уже слишком поздно. Дугласов выволокли во двор и обезглавили.

Любопытно, что история повторилась в 1692 году под названием "резни в Гленко". 13 февраля по приказу секретаря по делам Шотландии Джона Далримпла было осуществлено массовое убийство членов ветви клана Макдональд из деревни Гленко: все они были истреблены "в назидание" другим горским кланам как пример кары за нелояльность Оранской династии.

В карательной акции участвовали две роты солдат, расквартированные в деревне за две недели до резни и ничем не выдававшие своих намерений. Командиром отряда был назначен Роберт Кэмпбелл из Гленлайона, чьи владения были разграблены Макдональдами из Гленко и Гленгарри в 1689 году после битвы при Данкелде.

В назначенный день Кэмпбелл получил инструкции, подписанные майором Данкансоном, в которых ему приказано убить всех Макдональдов младше 70 лет. Рассчет Далримпла сработал: Кэмпбелл был только рад отомстить своим обидчикам. К чести солдат, не все согласились участвовать в бойне, а двое офицеров сломали свои шпаги в знак протеста. Но участь клана Макдональд была предрешена: 38 человек было убито, еще 40 Макдональдов, которым удалось убежать от солдат, умерли от холода и лишений. Сама деревня была сожжена дотла.

После Красной свадьбы вопрос о том, кого из героев "Игры престолов" убьют следующим, стал для фанатов сериала одним из самых насущных – даже главная интрига всей истории, кто именно займет железный трон в Вестеросе, отошла на второй план. Этим пользуются актеры, дурача зрителей. Напомним, как недавно Мэйси Уильямс, исполнительница роли Арьи Старк, разыграла телезрителей на 1 апреля, якобы случайно проболтавшись в прямом эфире о смерти своей героини.

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АВТОР: Алексей Росовецкий Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.