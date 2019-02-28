Результат саммита в Ханое стал ударом для Трампа – Financial Times

Причиной провала стала как плохая подготовка к ней со стороны Вашингтона, так и лично роль Трампа, считают эксперты

Дональд Трамп. Фото: AFP

Результат саммита в Ханое стал ударом для Трампа – Financial Times //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7be/bde/5c77bebdeaf79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7be/bde/5c77bebdeaf79.jpg 2019-02-28T12:55:00+02:00 США Причиной провала стала как плохая подготовка к ней со стороны Вашингтона, так и лично роль Трампа, считают эксперты

Результат саммита США и КНДР в Ханое "стал ударом" для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такую точку зрения излагает британская газета Financial Times. При этом газета приводит мнение экспертов, полагающих, что причиной такого исхода встречи стала как плохая подготовка к ней со стороны Вашингтона, так и лично роль Трампа.

Издание напоминает о критике американского лидера со стороны его бывшего адвоката Майкла Коэна. Выступая в среду на слушаниях в Конгрессе, тот охарактеризовал нынешнего главу Белого дома как расиста, афериста и обманщика. Financial Times также приводит мнение Дэнниса Уайлдера, в прошлом одного из высокопоставленных сотрудников ЦРУ, который занимал пост главного советника президента Джорджа Буша во время шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

"В моей памяти это беспрецедентно, чтобы саммит с участием президентов заканчивался подобным образом", – отметил Уайлдер.

"Азиаты очень четко следуют протоколу, и отмена рабочего обеда практически точно исходит со стороны США. В этом заключается риск дипломатии на основе директив, идущих сверху, а не наоборот, снизу вверх", - добавил он, отмечая попытки Трампа управлять процессом переговоров.

Издание также приводит мнение бывшего сотрудника Госдепартамента США Джо Юна, который до своей отставки в прошлом году участвовал в переговорах с КНДР. По словам Юна, столь резкое завершение саммита отражает отсутствие подготовки со стороны США.

В то же время бывший сотрудник Госдепартамента при администрации президента Барака Обамы Дэвид Ким полагает, что не стоит рассматривать итоги этой встречи как провал.

"Покуда оба лидера сохраняют политическую волю и продолжают переговоры, мы можем ожидать прогресса в будущем, они оба хотят его", – сказал Ким.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.

Дональд Трамп заявил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

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