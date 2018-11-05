Рианна раскритиковала Трампа за использование ее песни
Во время митинга в штате Теннесси включили песню Рианны Don’t Stop the Music
Певица Рианна раскритиковала президента США Дональда Трампа за использование ее музыки на политическом мероприятии. Об этом Рианна написала в микроблоге Twitter.
Речь идет о мероприятии, проходившем в штате в штате Теннесси. Во время митинга там включили песню Рианны Don’t Stop the Music. Пока играла музыка, ассистенты бросали в толпу бесплатные футболки с изображением президента США.
Узнав об этом, звезда написала, что ни она, ни ее сторонники больше не посетят подобные мероприятия.
"Мои люди никогда не окажутся на одном из этих трагических митингов", — заявила Рианна.
Напомним, лидер американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер через своего адвоката направил в Белый дом официальное письмо с требованием к президенту США Дональду Трампу прекратить использовать свою музыку во время митингов.
Также мы писали, что Green Day представили жесткий клип с карикатурой на Трампа. В видеоролике появилась карикатура на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Его изобразили вампиром с зубами из членов ку-клукс-клана в униформе.