Рианна раскритиковала Трампа за использование ее песни

Во время митинга в штате Теннесси включили песню Рианны Don’t Stop the Music

Певица Рианна раскритиковала президента США Дональда Трампа за использование ее музыки на политическом мероприятии. Об этом Рианна написала в микроблоге Twitter.

Речь идет о мероприятии, проходившем в штате в штате Теннесси. Во время митинга там включили песню Рианны Don’t Stop the Music. Пока играла музыка, ассистенты бросали в толпу бесплатные футболки с изображением президента США.

Узнав об этом, звезда написала, что ни она, ни ее сторонники больше не посетят подобные мероприятия.

"Мои люди никогда не окажутся на одном из этих трагических митингов", — заявила Рианна.

Напомним, лидер американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер через своего адвоката направил в Белый дом официальное письмо с требованием к президенту США Дональду Трампу прекратить использовать свою музыку во время митингов.

Также мы писали, что Green Day представили жесткий клип с карикатурой на Трампа. В видеоролике появилась карикатура на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Его изобразили вампиром с зубами из членов ку-клукс-клана в униформе.