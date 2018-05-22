Россия четыре раза провалила испытания "сырых" крылатых ракет – CNBC

Самый долгий полет длился чуть более двух минут, а ракета пролетела не дальше 35 км

С ноября 2017-го и по февраль 2018 Россия четыре раза пыталась провести испытания крылатых ракет, однако они заканчивались провалом. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает американский телеканал CNBC.

Как рассказали журналистам источники, получившие доступ к докладу разведки США по программе вооружений, "испытания крылатых ракет проводились четыре раза в период с ноября по февраль, каждое из которых заканчивалось крушением".

По оценкам США, самый долгий испытательный полет длился чуть более двух минут, а ракета пролетела не дальше 35 километров, прежде чем потерять контроль и разбиться. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, а ракета пролетела восемь километров.

По словам источников, для запуска ракеты, которая разрабатывалась с начала 2000 годов, используется обычный двигатель, после чего для полета происходит переключение на ядерный.

Источники подчеркнули, что "приказ по проведению испытаний якобы отдали высокопоставленные лица, несмотря на возражения со стороны инженеров, которые высказали озабоченность тем, что системы ракеты до сих пор находились на начальном этапе готовности".

Телеканал также сообщил, что "гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, против которого у США на текущий момент нет защиты, будет готов к использованию в боевых действиях к 2020 году".

В то же время, источники сообщают, что Россия дважды успешно испытала в 2016 году оружие, которое может переносить ядерную боеголовку. Третье испытание было осуществлено в октябре 2017 года и завершилось неудачей в связи с тем, что платформа разрушилась за секунды до попадания в цель. Четвертое испытание запланировано на лето 2018-го, сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что крылатая ракета неограниченной дальности, которую продемонстрировал российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, на самом деле не работает, так как не прошла испытания.

Впрочем, это не помешало России похвастаться запуском гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и заявить, что в ходе испытания якобы подтвердились ее тактико-технические характеристики и временные показатели.