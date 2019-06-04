Россия должна отчитаться о крушении Boeing MH17 – Помпео

Госсекретарь подчеркнул, что Россия должна понять, что в ее интересах объяснить, что же произошло в результате ужасного происшествия

Фото: AFP

Россия недостаточно сотрудничает в расследовании крушения MH17 и должна отчитаться о произошедшем, считает госсекретарь США Майк Помпео.

"Они (Россия – Ред.) должны сделать больше", – сказал глава госдепа в интервью нидерландской компании RTL.

"Россия должна отчитаться за то, что там произошло. Я так понимаю, это тот процесс, который сейчас происходит", – отметил он.

Помпео подчеркнул, что Россия должна понять, что "в ее интересах объяснить, что же произошло в результате ужасного происшествия, в результате которого погибли люди".

"Сегодня у нас была возможность поговорить с министром иностранных дел (Нидерландов – Ред.) об этом вопросе и о той работе, которую мы продолжаем проводить, постараться сделать все возможное, чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что там произошло, за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать их в этом", – добавил госсекретарь США.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Ранее следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малайзийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

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