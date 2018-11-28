Россия хочет взять под контроль доступ к Мариуполю – Волкер

США и партнеры категорически не признают аннексию Крыма Россией, равно как не признают заявления, что эти воды – исключительно российские

События в Азовском море в минувшие выходные показывают, что Россия намерена взять под единоличный контроль доступ к украинским портам.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Укринформ".

"Я думаю, что это вопрос доступа к Мариуполю для украинцев. Россия претендует на одностороннее право контролировать этот доступ, в этом проблема. Это не обязательно означает, что Россия предпримет новое наступление на суше", – сказал американский дипломат в ответ на вопрос, не предпримет ли Россия очередную попытку пробить наземный коридор в Крым.

Волкер отметил, что удивился бы, если бы россияне пошли на такой шаг. Достаточную озабоченность, сказал он, вызывают уже попытки контроля за морскими водами.

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Представитель Госдепа напомнил, что США и партнеры категорически не признают аннексию Крыма Россией, равно как не признают заявления, что эти воды – исключительно российские.

"Россия должна уважать и выполнять договор 2003 года", – сказал он.

Заявления госсекретаря Майка Помпео, посла США в ООН Никки Хейли Волкер считает "очень сильными" и такими, которые были в одном ключе с тем, что заявили европейские партнеры. Суть их: "нет оправдания российской атаки, моряки и корабли должны быть освобождены незамедлительно, нет никаких оснований, чтобы их дальше удерживать".

От России требуют, чтобы она предпринимала усилия по разрешению конфликта. Должны быть переговоры, должно быть решение. Это же касается и Минских соглашений, которые должны быть реализованы.

"Сейчас мы не видим ничего подобного", – констатировал спецпосланник.

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Волкер добавил, что не видит смысла в расширении существующего переговорного формата даже после последних событий. Вашингтон поддерживает немецкую и французскую стороны за их ведущую роль, они делают большую работу в "нормандском формате", считает Волкер. Проблема Нормандского формата не в Германии и Франции, напомнил он, а в России, "а она совершенно не готова воспринимать всерьез эти переговоры".

США, партнеры остаются в диалоге с Россией, но она не демонстрирует каких-либо серьезных попыток (решить проблему. – Ред.).

Волкер также сообщил, что в декабре намерен посетить и Украину, и Россию.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.