Трамп считает, что сокращения Россией, США и Китаем расходов на ядерное оружие пошло бы на пользу всем трем странам

/ Фото: AFP

Россия и США могут выйти на новые соглашения об ограничении ядерного оружия — Трамп https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-03T01:57:00+03:00 США Трамп считает, что сокращения Россией, США и Китаем расходов на ядерное оружие пошло бы на пользу всем трем странам

Россия и Соединенные Штаты Америки смогут выйти на новые договоренности о дальнейшем ограничении и сокращении ядерных вооружений.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Скажу следующее: если мы сможем заключить пакт с Россией, предусматривающий сокращение и ею, и нами ядерного оружия, это было бы отлично для всего мира. И я действительно верю в то, что это произойдет. Мы обсуждали это", — заявил американский лидер.

Он выразил уверенность в том, что сокращения Россией, США и Китаем расходов на ядерное оружие пошло бы на пользу всем трем странам.

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По словам главы администрации США, он затрагивал в контактах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином перспективы дальнейшего сокращения ядерных вооружений в мире, а также подключения к таким соглашениям Пекина. "Я обсуждал это с президентом Путиным, — сказал Трамп. — Я также обсуждал это с Китаем". "Китай был чрезвычайно воодушевлен этим обсуждением, как и Россия", — считает хозяин Белого дома.

"Думаю, у нас на каком-то этапе будет сделка", — подчеркнул Трамп.

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Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение 9М729.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В рамках этой сделки Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

Российское Министерство иностранных дел уже официально подтвердило крах договора, но возлагает вину за это на США.

Он также прокомментировал выход США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Трамп обвинил Москву в нарушении положений этого договора.

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