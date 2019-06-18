Россия испугалась бомбардировщика США и подняла авиацию: видео перехвата
Три бомбардировщика B-52 совершили трансатлантический перелет и были перехвачены над Черным и Балтийским морями
Прошла лишь неделя после перехвата российскими самолетами американских самолетов-разведчиков районе Балтики, как авиация РФ вновь перехватила над Черным и Балтийским морями самолет США. На этот раз – стратегические бомбардировщики B-52.
По данным портала The Aviationist, самолеты 60-0009/"HODOR 51", 61-0038/"HODOR 52" и 61-0005/"HODOR 53" совершили трансатлантический перелет с воздушной базы в Северной Дакоте.
HODOR 51 и HODOR 52 достигли Европы первыми и продолжили полет в направлении Румынии к Черному морю, над которым были перехвачены российскими Су-27, поднятыми с базы в оккупированном Крыму.
Долетев до Европы на полчаса позже, HODOR 53 направился к Балтийскому морю и был перехвачен в международном воздушном пространстве около Калининградской области.
Позже в Минобороны РФ опубликовали видео перехвата одного из B-52.
Напомним, что Россия уже не впервые перехватывает B-52 – ранее аналогичный инцидент произошел в марте, когда российские истребители сопровождали американский бомбардировщик в нейтральном воздушном пространстве над Балтикой.
Мы также писали о перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем, после чего Пентагон обвинил Кремль в небезопасном поведении.
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