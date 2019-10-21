Россия, Китай и Иран пытаются вмешаться в американские выборы

Страны используют все более изощренные тактики для достижения этих целей

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Россия, Иран и Китай пытаются повлиять на президентские выборы в США 2020 года. Об этом заявил главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, эти страны используют все более изощренные тактики для достижения целей. Между тем, он заверяет, что Facebook удастся обеспечить необходимую защиту от вмешательства, поскольку с 2016 года компания сыграла важную роль в предотвращении попыток оказать влияния на выборы в разные страны мира, в том числе во Франции, Германии, а также в Индии и Бразилии.

"Мы способны оперативно обнаруживать их (попытки вмешательства -Ред.) и предпринимать необходимые действия", – отметил глава Facebook. Он подчеркнул, что "наши системы сейчас намного более усовершенствованные, чем в прошлом".

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Компания объявила о том, что удалила четыре сети аккаунтов и групп в Facebook и Instagram, которые были вовлечены в "скоординированное неавторизованное поведение". Группа аккаунтов была удалена в рамках компании по борьбе с дезинформацией и влиянием на избирательные процессы.

В Facebook сообщили, что три из четырех сетей имели иранское происхождение, еще одна — российское. "Они были нацелены на (пользователей – Ред.) США, Северной Африки и Латинской Америки... В каждом из этих случаев люди, которые занимались этой деятельностью, координировали свои действия между друг другом и использовали фейковые аккаунты, чтобы выдавать себя за других. Это и стало основанием для наших действий", – отмечается в сообщении Facebook.

Напомним, мы писали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Президент США был уверен, что связанные с Демократической партией неуказанные "силы в Украине" распространяли очернявшую его информацию.

Кроме того, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обещает предоставить свидетельства незаконного влияния со стороны Украины на выборы в США в 2016 году.

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