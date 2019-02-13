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Россия может открыть в Европе второй фронт – Помпео

Сегодня, 18:02

НАТО должно сыграть важную роль по защите свободных народов Европы

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото: AFP
Россия может открыть в Европе второй фронт – Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg США НАТО должно сыграть важную роль по защите свободных народов Европы

Россия может попытаться открыть на севере Европы второй фронт агрессивных действий. Запад должен противодействовать российской агрессии, в частности в Украине. Об этом во время посещения вместе с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем батальонной боевой группы НАТО в городе Бемово Польское Варминско-Мазурского воеводства (северо-восток РП) заявил госсекретарь США Майк Помпео, который совершает тур по Европе, передает "Укринформ".

"Сегодня мы должны заботиться об увеличении оборонных возможностей НАТО, учитывая возможную российскую агрессию. Война на европейской земле и то, что происходит в Украине, открыли нам глаза на то, что россияне могут попытаться открыть второй фронт именно здесь", - заявил Помпео.

Он подчеркнул, что НАТО должно сыграть важную роль по защите свободных народов Европы.

Госсекретарь США отметил, что у России есть значительные планы по обеспечению собственного доминирования в Европе и мире.

"В то же время мы – как США, так и западные демократии, – должны сделать все, что в наших силах, чтобы задержать такие атаки, как, например, агрессию в Украине, аннексию Крыма или ничем не спровоцированную атаку на украинские корабли в Черном море", - подчеркнул Помпео.

Он отметил, что попытки России по дестабилизации Европы должны быть встречены решительным сопротивлением.

Одним из таких шагов он назвал присутствие НАТО на восточном фланге и реагирование по принципу: нападение на одну страну является нападением на весь Альянс.

По мнению Помпео, средства отпугивания России должны быть на первом плане стратегического мышления Запада.

Госсекретарь США также выразил мнение, что страны НАТО должны следовать примеру Польши и увеличить расходы в своих бюджетах на оборону.

Ранее Майкл Помпео заявил, что российское руководство пытается разрушить единство НАТО.

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Тег Россия, Польша, США, помпео

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