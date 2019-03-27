Россия может столкнуться с новыми санкциями США – Bloomberg

Еще до завершения расследования Мюллера, республиканцы и демократы предложили ввести санкции против

Фото: Pixabay

Россия может столкнуться с новыми санкциями США – Bloomberg //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg 2019-03-27T10:46:00+02:00 США Еще до завершения расследования Мюллера, республиканцы и демократы предложили ввести санкции против

США могут ввести новые санкции в отношении России после выводов спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает Bloomberg.

"Я хотел бы наказать их еще сильнее", - приводит агентство слова сенатора-республиканца Линдси Грэма, одного из авторов законопроекта о введении дополнительных антироссийских санкций.

В феврале 2019 года, еще до завершения расследования Мюллера, республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также члены Демократической партии США Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин предложили ввести санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на "подрыв демократии в других странах".

Другой сенатор-республиканец Джон Корнин считает, что "русские должны заплатить" за вмешательство в выборы президента США 2016 года, сообщает агентство.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

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