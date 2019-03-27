Россия несколько раз вмешивалась в американские выборы – Помпео

По словам Помпео, россияне вмешивалися в выборы в США не только в 2016 году

Майк Помпео.

Россия несколько раз вмешивалась в американские выборы – Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/818/f82/5c4818f82f31a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/818/f82/5c4818f82f31a.jpg 2019-03-27T23:45:29+02:00 США По словам Помпео, россияне вмешивалися в выборы в США не только в 2016 году

Россия неоднократно вмешивалась в выборы в США в последние годы. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Да, они вмешивались. И в 2012-м, и в 2008-м, и в 2004-м", — сказал глава американской дипломатии, отвечая на вопрос о выборах в Америке и действиях России на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, что демократы в Конгрессе хотят увидеть полный отчет спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Они требуют полный доклад Мюллера ко 2 апреля.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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