Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Россия несколько раз вмешивалась в американские выборы – Помпео

Сегодня, 23:45

По словам Помпео, россияне вмешивалися в выборы в США не только в 2016 году

Майк Помпео
Майк Помпео.
Россия несколько раз вмешивалась в американские выборы – Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/818/f82/5c4818f82f31a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/818/f82/5c4818f82f31a.jpg США По словам Помпео, россияне вмешивалися в выборы в США не только в 2016 году

Россия неоднократно вмешивалась в выборы в США в последние годы. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Да, они вмешивались. И в 2012-м, и в 2008-м, и в 2004-м", — сказал глава американской дипломатии, отвечая на вопрос о выборах в Америке и действиях России на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, что демократы в Конгрессе хотят увидеть полный отчет спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Они требуют полный доклад Мюллера ко 2 апреля. 

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, США, Мюллер, Помпео, спецпрокурор

Вы сейчас просматриваете новость " Россия несколько раз вмешивалась в американские выборы – Помпео". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские угрозы вышли за рамки внешней или военной агрессии – Помпео

Сегодня, 15:40

Москва проводит операции влияния, направленные против Америки и Запада, утверждает госсекретарь

Помпео назвал главные приоритеты для администрации США

13 марта, 06:00

Власти в США сосредоточены на теме КНДР, стены на границе с Мексикой и Китае

Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику

13 марта, 07:42

По словам госсекретаря США, Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам

Россия может открыть в Европе второй фронт – Помпео

13 февраля, 18:02

НАТО должно сыграть важную роль по защите свободных народов Европы

Путин пытается разрушить единство НАТО – Помпео

13 февраля, 14:47

США всерьез относятся к укреплению восточного фланга НАТО

США ставят России ультиматум по ракетному договору, а в Украине упали запасы "зимнего" газа: главные темы дня

4 февраля, 11:33

Венесуэлу продолжает лихорадить, а в Украину пришло почти весеннее тепло

Настя Каменских дважды станет мамой

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Виторган о разводе с Собчак: «Вот и все, разлетелись»

Елена Беркова: «Нет предела совершенству»

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Бавария объявила о подписании Эрнандеса

Аваков рассказал, почему разругался с Порошенко

Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Сегодня, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае