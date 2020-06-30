Россия платила за "охоту" на американских военных: в Конгрессе США отреагировали

В Конгрессе Соединенных Штатов хотят получить больше информации относительно сообщений о том, что россияне в Афганистане предлагали талибам деньги за убийства американских военных. Об этом заявил старший республиканец комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри, передает ТАСС.

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"На выходных председатель (комитета) Адам Смит и я запросили брифинг у Министерства обороны США по разведывательной информации. Немедленно. В начале этой недели. Считаю крайне важным, чтобы мы получили информацию и смогли судить о ее достоверности. Кстати, я об этом ничего не знаю, я не видел никакой разведывательной информации (такого рода), я лишь оперирую публикациями печати", – сказал Торнберри.

"Мы (руководство комитета по делам ВС Палаты представителей – Ред.) настаиваем на том, чтобы сами могли увидеть, в чем заключается разведывательная информация. Думаю, вы увидите двухпартийное требование – вы его уже видели в публичном пространстве, но, думаю, оно будет еще сильнее в непубличном, – показать разведывательную информацию", – добавил Торнберри.

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Ранее издание The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что подразделения российской военной разведки тайно предлагали боевикам, связанным с Талибаном, деньги за убийство военных из состава международной коалиции в Афганистане, в том числе из США.

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Как выяснили журналисты, разведка США доложила об этой ситуации американскому президенту Дональду Трампу, и в Белом доме прошло совещание, на котором чиновники разработали несколько вариантов ответа на действия России – от дипломатической жалобы и требования прекратить враждебные действия до новых санкций.

Пока что неизвестно, на каких именно мерах противодействия в итоге остановились США.

Напомним, не так давно Дональд Трамп заявил, что намерен вывести все американские войска из Афганистана.

Отметим, что не так давно девять сотрудников МВД Афганистана были убиты в результате нападения боевиков "Талибана".

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