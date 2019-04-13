Россия стала токсичной темой для Вашингтона – американский дипломат

Администрация президента США довольно быстро и эффективно реагировала на угрозы со стороны России

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Директор Eurasia Center, Atlantic Council, экс-посол США в Украине ДжонХербст заявил, что Россия стала токсичной темой для Вашингтона. Об этом он сказал во время 12-го Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Россия – особенно токсичная тема в сегодняшнем Вашингтоне. Поэтому это привело к более сильной политике против ревизионизма Кремля и к поддержке Украины", - подчеркнул он.

Хербст считает, что администрация президента США довольно быстро и эффективно реагировала на угрозы со стороны России, в частности, такие как отравление экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери.

И даже когда президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заговорил о возможном смягчении санкций – это наоборот мобилизовало Сенат и даже часть его администрации и санкции только усилились.

Ранее Хербст заявил, что Россия при правлении президента Владимира Путина намерена взять реванш у Запада и заинтересована не только в войне с Украиной, но и подорвать главные европейские блоки и союзы.

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