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Россия стала токсичной темой для Вашингтона – американский дипломат

Сегодня, 15:19

Администрация президента США довольно быстро и эффективно реагировала на угрозы со стороны России

Фото: Getty Images

Директор Eurasia Center, Atlantic Council, экс-посол США в Украине ДжонХербст заявил, что Россия стала токсичной темой для Вашингтона. Об этом он сказал во время 12-го Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Россия – особенно токсичная тема в сегодняшнем Вашингтоне. Поэтому это привело к более сильной политике против ревизионизма Кремля и к поддержке Украины", - подчеркнул он.

Хербст считает, что администрация президента США довольно быстро и эффективно реагировала на угрозы со стороны России, в частности, такие как отравление экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери.

И даже когда президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заговорил о возможном смягчении санкций – это наоборот мобилизовало Сенат и даже часть его администрации и санкции только усилились.

Ранее Хербст заявил, что Россия при правлении президента Владимира Путина намерена взять реванш у Запада и заинтересована не только в войне с Украиной, но и подорвать главные европейские блоки и союзы.

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Тег Россия, форум, США, хербст

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