Россия угрожает интересам США во многих регионах – разведка
Еще один вызов для США - военная модернизация Китая и его стремление к доминированию в АТР
Усилия России, направленные на увеличение ее влияния и авторитета, могут подорвать интересы США во многих регионах мира. Об этом, как сообщило во вторник агентство Bloomberg, говорится в новой стратегии директора национальной разведки США Дэниела Коутса, оказавшейся в распоряжении агентства.
"Усилия России, направленные на увеличение влияния и авторитета, вероятно, продолжатся и могут вступить в противоречие с целями и приоритетами США во многих регионах", – приводит агентство отрывок из документа.
В стратегии, как пишет Bloomberg, также отмечено, что еще одним вызовом для США является военная модернизация Китая и его стремление к доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако, по мнению авторов документа, "существуют возможности для совместной работы с Китаем над вопросами, представляющими общий интерес".
Согласно документу, Россия и Китай стремятся воспользоваться изменениями "стратегической обстановки" в своих интересах.
"Традиционные соперники продолжат попытки получить и усилить влияние, извлекая преимущества из изменений стратегической обстановки, включая ослабление международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны, уменьшение роли западных демократических идеалов, растущие изоляционистские тенденции на Западе и изменения в глобальной экономике", - указано в стратегии.
Среди других вызовов названа гонка вооружений в космосе, развитие новых технологий и кибероружия. "Россия и Китай продолжат использовать весь спектр противоспутниковых вооружений, чтобы уменьшить военную эффективность США и общую безопасность", - говорится в стратегии.
Стратегия публикуется раз в четыре года.
Ранее Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что Россия вмешивается во внутренние политические дела стран во всем мире и определила Москву как соперника.
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