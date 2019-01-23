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Главная   Мировые новости   США

Россия угрожает интересам США во многих регионах – разведка

Сегодня, 02:54

Еще один вызов для США - военная модернизация Китая и его стремление к доминированию в АТР

Фото: AFP
Россия угрожает интересам США во многих регионах – разведка //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/79c/a24/5c479ca24e4e6.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/79c/a24/5c479ca24e4e6.jpg США Еще один вызов для США - военная модернизация Китая и его стремление к доминированию в АТР

Усилия России, направленные на увеличение ее влияния и авторитета, могут подорвать интересы США во многих регионах мира. Об этом, как сообщило во вторник агентство Bloomberg, говорится в новой стратегии директора национальной разведки США Дэниела Коутса, оказавшейся в распоряжении агентства.

"Усилия России, направленные на увеличение влияния и авторитета, вероятно, продолжатся и могут вступить в противоречие с целями и приоритетами США во многих регионах", – приводит агентство отрывок из документа.

В стратегии, как пишет Bloomberg, также отмечено, что еще одним вызовом для США является военная модернизация Китая и его стремление к доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако, по мнению авторов документа, "существуют возможности для совместной работы с Китаем над вопросами, представляющими общий интерес".

Согласно документу, Россия и Китай стремятся воспользоваться изменениями "стратегической обстановки" в своих интересах.

"Традиционные соперники продолжат попытки получить и усилить влияние, извлекая преимущества из изменений стратегической обстановки, включая ослабление международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны, уменьшение роли западных демократических идеалов, растущие изоляционистские тенденции на Западе и изменения в глобальной экономике", - указано в стратегии.

Среди других вызовов названа гонка вооружений в космосе, развитие новых технологий и кибероружия. "Россия и Китай продолжат использовать весь спектр противоспутниковых вооружений, чтобы уменьшить военную эффективность США и общую безопасность", - говорится в стратегии.

Стратегия публикуется раз в четыре года.

Ранее Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что Россия вмешивается во внутренние политические дела стран во всем мире и определила Москву как соперника.

Россия, США, угроза

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Источник:

ТАСС

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