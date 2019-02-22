Россия уже ведет вмешательство в выборы США 2020 года – СМИ

Президентские праймериз 2020 года станут следующим полем боя, где будут предприниматься попытки разделить и сбить с толку Америку

Фото: Getty Images

Россия уже ведет вмешательство в выборы США 2020 года – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/df7/7c9/5c3df77c9177c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/df7/7c9/5c3df77c9177c.jpg 2019-02-22T04:28:00+02:00 США Президентские праймериз 2020 года станут следующим полем боя, где будут предприниматься попытки разделить и сбить с толку Америку

В интернете уже идет скоординированная кампания по дезинформации в отношении кандидатов от Демократической партии США, готовящихся к выборам 2020 года. И эта кампания в некоторой степени похожа на атаки, проводившиеся ране. А кандидатов уже атакуют теми же методами, какие использовала Россия в 2016 и в 2018 годах. Об этом пишет издание Vanity Fair.

По словам издания, хотя гонка за президентский пост 2020 в США года еще и не началась, но эксперты в области цифровых технологий уже со всей серьезностью отмечают, что ведется "непрерывная и последовательная" кампания по дезинформации, и под ударом находятся ведущие демократы.

"Налицо четкие признаки скоординированных усилий неопределенного масштаба, которые имеют общие черты с компьютерными пропагандистскими атаками, проводившимися интернет-троллями российского Агентства интернет-исследований в 2016 году.

Складывается впечатление, что президентские праймериз 2020 года станут следующим полем боя, где будут предприниматься попытки разделить и сбить с толку Америку. Что касается информационной войны в 2020 году, то мы не на грани этой войны – мы уже в третьем раунде", – говорится в публикации.

Согласно проведенному анализу, новая кампания по дезинформации, по имеющимся сведениям, включает знакомую смесь мемов, хэштегов и вводящего в заблуждение изображения позиций кандидатов. Ее цель, похоже – использовать и обострить расколы среди американцев; как и в 2016 году, многие из постов намеренно играют на расовом вопросе.

"Мы можем решительно заявить, что большая группа подозрительных аккаунтов, которые были активны в ходе одной из крупнейших операций по оказанию влияния на выборы 2016 года, сейчас вовлечены в "непрерывную и последовательную" деятельность в подготовке к выборам 2020 года. Отличие в том, что новая кампания представляется еще более изощренной", – отмечает издание, добавляя, что кроме России новыми игроками могут быть Северная Корея и Иран.

Напомним, председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Ранее Дональд Трамп отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.

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