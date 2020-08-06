Россия злоупотребляет современными формами коммуникаций: в США представили доклад о действиях России

Дезинформация России представляет собой угрозу, она не остается без противодействия

Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США опубликовал доклад "Основы российской дезинформационно-пропагандистской экосистемы", в котором дает свое описание системы российской пропаганды и дезинформации.

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"Российская экосистема дезинформации и пропаганды – это совокупность официальных, подручных и неподтвержденных каналов и платформ коммуникации, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй. Экосистема состоит из пяти основных компонентов: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и кибердезинформация", – говорится в докладе.

В качестве примера дезинформации и пропаганды приводятся заголовки ряда российских СМИ с государственным финансированием.

Согласно докладу, хотя дезинформация России представляет собой угрозу, она не остается без противодействия.

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"Правительство США, наши союзники и партнеры, международные институты, гражданское общество, научные круги, частный сектор и граждане всего мира не будут сидеть сложа руки, пока Россия злоупотребляет современными формами коммуникаций, от которых мы все зависим для свободного потока идей и информации. GEC будет продолжать разоблачать дезинформацию, которую, как мы видим, исходит от России и других злонамеренных субъектов, чтобы международная общественность и сообщество по борьбе с дезинформацией имели четкое понимание того, как дезинформация распространяется и как мы можем коллективно противодействовать ей", – говорится в докладе.

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Заметим, что центр глобального взаимодействия (GEC) возглавляет и координирует усилия федерального правительства США по разоблачению и противодействию иностранной пропаганде и дезинформации.

Ранее США пообещали 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы.

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