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Скандал с Россией на Генассамблее ООН: появилась реакция посольства США

24 сентября, 15:20

Американские дипломаты назвали случившееся "частным случаем"

74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН

74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН / Фото: AFP

Инцидент с невыдачей американских виз десятерым членам российской делегации на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке является частным случаем.

Об этом сообщили в посольстве США в России 24 сентября, не став никак это комментировать.

"Согласно нашим правилам мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США", – заявили в пресс-службе американской дипмиссии.

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Напомним, что ранее в этот день стало известно о том, что десять членов делегации России на Генассамблее, включая главу комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева и семерых сотрудников МИД, не получили американские визы перед поездкой на ежегодное международное мероприятие.

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МиГ-35 / Фото: mil.ru

Спикер МИД РФ Мария Захарова утверждает, что в США случившееся объяснили тем, что российские делегаты не подали документы в срок. Сама пропагандистка Кремля это отрицает, настаивая на том, что все визовые документы были поданы вовремя.

А вице-спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой обвинил США в нарушении взятых на себя международных обязательств и призвал Москву жестко ответить на произошедшее.

В то же время, в августе российские власти и сами отказались выдать визы трем членам Сената США, которые хотели посетить РФ.

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