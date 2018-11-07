Россияне давили, как могли: американские спецслужбы подвели итог выборов в США

Россияне "давили с помощью всех возможных средств и способов". Об этом сообщила секретарь Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нилсен за несколько часов до закрытия избирательных участков в стране, передает "Голос Америки".

Впрочем, чиновники настаивают, что не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем. "Не было вмешательств, связанных с иностранными государствами", - рассказывает Крис Кребс, заместитель секретаря Министерства внутренней безопасности.

Некоторые избиратели были предметом дезинформации, хотя многие проблемы, связанные с выборами, можно отнести скорее к случайностям, например, ложную рассылку избирателям сообщений, что выборы состоятся "завтра", подчеркнул Крэбс.

Также он отметил, что соцсети быстро реагировали на проявления любой преднамеренной дезинформации. О нескольких случаях сообщили в правоохранительные органы для расследования.

Во вторник в США состоялись промежуточные выборы. В результате этого голосования будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Промежуточными они называются потому, что проводятся через два года после предыдущих президентских выборов и за два года до следующих.

Отметим, нынешние выборы многие называют судьбоносными, ведь от них зависит, какой будет политика Америки в последующие два года и насколько вектор Конгресса будет совпадать с политикой Трампа.

Напомним, что видеоролик, снятый по заказу американских властей перед промежуточными выборами в Конгресс, признали расистским и запретили рекламировать в Facebook.

Кроме того, в преддверии промежуточных выборов в США в соцсети заблокировали больше 800 страниц и аккаунтов пользователей за распространение ложной информации.

Также мы писали о плане Пентагона отомстить России в случае вмешательства в избирательный процесс.