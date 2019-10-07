Российские хакеры заблокировали работу трех больниц в США

Три больницы в американском штате Алабама попали под действие вируса-вымогателя, который заблокировал работу систем больниц и базы данных.
Об этом сообщает региональное издание WBRC.
Хакерские атаки начались 1 октября. Под влияние хакеров попали медицинские центры Northport и Fayette. Вирус ограничивает возможность клиник использовать их компьютерные системы, требуя взамен осуществить платеж.
"Мы работали с экспертами правоохранительных органов и IТ-безопасности, чтобы оценить все варианты и выполнить решение, которое было лучшим для наших пациентов. Это включало покупку ключа шифрования у злоумышленника для ускорения восстановления системы и обеспечения безопасности пациентов", - сообщила администрация медцентра.
Скорая помощь была проинструктирована доставлять пациентов в другие больницы, если это вообще возможно. ФБР и Секретная служба расследуют нападение.
Ранее генсек НАТО Йенс Солтенберг заявил, что Альянс ведет активную подготовку к кибервойнам будущего, включая развитие своего наступательного киберпотенциала, чтобы "защитить безопасное и предсказуемое мировое киберпространство, основанное на правилах".
Напомним в декабре чешская контрразведка BIS доложила об активизации в стране российских спецслужб. Она заявила, что спецслужбы РФ пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения.
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