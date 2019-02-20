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Российские корабли в Черном море следят за американским эсминцем

Сегодня, 04:05

За американским эсминцем следят малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс"

Фото: Getty Images
Российские корабли в Черном море следят за американским эсминцем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/cb7/68a/5c6cb768adbd9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/cb7/68a/5c6cb768adbd9.jpg США За американским эсминцем следят малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс"

Силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", организовали непрерывное слежение за американским эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"19 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут по киевскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем", – говорится в сообщении.

За американским эсминцем следят малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

Как сообщалось, американский ракетный эсминец Donald Cook направляется в порт Одессы.

Отметим, Donald Cook заходил в Черное море ровно месяц назад – 19 января. Он пробыл в акватории до 28 января. За это время он, в частности, заходил в грузинский порт Батуми. 

Напомним, что в августе в Черное море заходил оснащенный системой противоракетной обороны Aegis эсминец ВМС США Carney. Тогда в 6-м флоте ВМС США это объяснили "проведением операций по обеспечению безопасности на море, а также для укрепления совместимости флотов союзников и партнеров в регионе".

Мы также писали, что месяцем ранее для участия в учениях Sea Breeze-2018 в одесский порт прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG78, кроме того, перед ним с той же целью в акваторию Черного моря зашел эсминец USS Mount Whitney.

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Тег Россия, США, корабль, Черное море, эсминец, ВМС США

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