Российский банк попал в санкционный список США в отношении КНДР

Сегодня, 18:54

Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи и нескольких компаний

Фото: архив
Фото: архив

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи, введя ограничения против российского банка "Агросоюз", который предоставлял услуги гражданам Северной Кореи в обход санкций ООН. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Сегодняшняя действие направлено против российского банка, который сознательно способствовал значительной транзакции от имени лица, связанной с Северной Кореей, которая предназначена для деятельности, связанной с оружием массового уничтожения", – говорится в сообщении.

Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Она 1971 года рождения, предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейской компании Korea Ungum Corporation.

"Эти действия укрепляют неизменную приверженность Соединенных Штатов выполнению решений Совета Безопасности ООН (СБ ООН)", – говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты будут продолжать применять санкции ООН и США и закрывать незаконные потоки доходов в Северную Корею. Наши санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока мы не достигнем окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи", – сказал министр финансов Стивен Мнучин.

В результате сегодняшних действий, любое имущество или имущественные интересы пидсанкцийних лиц и организаций, во владении или под контролем граждан США, Вашингтон заблокировал, а гражданам США вообще запрещено общаться с кем-либо из указанных лиц.

Ранее мы писали, что в США сенаторы внесли в Конгресс законопроект о ужесточении санкций против России. Документ предусматривает ужесточение ограничений в энергетическом и финансовом секторах. 

18 июня Европейский Союз продлил санкции в отношении России на год. Это решение было принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Ограничительные меры продлены без обсуждения, просто утвердив согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС решение. "Крымский пакет" санкций Евросоюза против России продлевается на годовой срок, и теперь санкции действуют до 23 июня 2019 года
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