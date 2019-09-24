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Российский хакер признал вину в крупнейшем в истории США киберпреступлении

24 сентября, 04:10

36-летний россиянин совершил крупнейшее в истории США киберпреступление против американского банка

/ Фото: Pexels

Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур страны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

36-летний россиянин совершил крупнейшее в истории США киберпреступление против американского банка. Всего Тюрина обвиняют в краже данных у 12 финансовых организаций, в том числе у Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. По версии обвинения, его сообщники использовали полученную информацию для мошеннических финансовых схем.

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По данным агентства, благодаря сделке с обвинением прокуроры будут требовать для Тюрина 15-20 лет тюрьмы, однако отмечается, что окончательное решение будет принимать судья.

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Тюрин был в прошлом году арестован в Грузии и экстрадирован в США. Суд огласит приговор 13 февраля 2020 года.

Ранее генсек НАТО Йенс Солтенберг заявил, что Альянс ведет активную подготовку к кибервойнам будущего, включая развитие своего наступательного киберпотенциала, чтобы "защитить безопасное и предсказуемое мировое киберпространство, основанное на правилах".

Напомним в декабре чешская контрразведка BIS доложила об активизации в стране российских спецслужб. Она заявила, что спецслужбы РФ пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения.

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Россия США суд вина хакер киберпреступность

Источник: Интерфакс

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