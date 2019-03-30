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"Российскую шпионку" Бутину могут депортировать из США

Сегодня, 03:59

После депортации ей в течение десяти лет будет запрещено возвращаться в США

Фото: AFP
"Российскую шпионку" Бутину могут депортировать из США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ad5/c26/5c9ad5c26572a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ad5/c26/5c9ad5c26572a.jpg США После депортации ей в течение десяти лет будет запрещено возвращаться в США

В Минюсте США направили запрос в федеральный суд о депортации россиянки Марии Бутиной после вынесения ей приговора и выхода на свободу, сообщила The Washington Post со ссылкой на поступившие в суд документы. Запрос поддержала и сторона защиты, причем Бутина согласилась на то, что после депортации ей в течение десяти лет будет запрещено возвращаться в США. Эта инициатива не дает представления о том, когда именно произойдет депортация, так как это зависит от того, какой приговор ей будет вынесен.

"Вынесение приговора - прерогатива судьи. Но мы стараемся сделать так, чтобы все было готово для ее быстрого возвращения домой после того, как она отбудет то или иное наказание", – сказал адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

В опубликованных в открытом доступе материалах по вопросу о депортации Бутиной, отмечается, что за совершенные ею преступления по-прежнему грозит до пяти лет лишения свободы и/или штраф в $250 тыс. При этом, как сообщалось, она сотрудничала со следствием и потому может рассчитывать на мягкий приговор. Есть вероятность, что ее приговорят максимум к шести месяцам тюрьмы. Это позволит Бутиной сразу выйти на свободу, так как она уже провела под стражей более полугода. В таком случае депортацию можно будет провести сразу после вынесения приговора. Дрисколл ранее сообщал, что будет просить судью приговорить Бутину к тюремному сроку, не превышающему то время, которое она уже провела под стражей.

После задержания  Минюст США обвинил в шпионаже гражданку России. Марии Бутиной были выдвинуты обвинения в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации.

Напомним, о ее готовности отозвать заявление, в котором Мария Бутина утверждает о собственной невиновности, стало известно 10 декабря 2018 года.

После этого ее отец Валерий Бутин назвал это спекуляциямии заявил, что ничего подобного от своей дочери не слышал.

Как мы уже писали, теперь ей грозит до полугода тюремного заключенияс последующей депортацией.

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Тег США, шпион, РФ, депортация, бутина

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Источник:

ТАСС

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