Россию ждут новые "чрезвычайно жесткие санкции" США

В Госдепартаменте напомнили об условиях, при которых Америка согласна снять с России санкции

Вашингтон наблюдает за действиями Москвы в контексте "дела Скрипаля" и, если Кремль не выполнит условия США, то администрация президента Дональда Трампа введет гораздо более жесткие санкции, чем те, что действовали по сей день.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявила помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх, выступая 13 сентября на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Нам хорошо известно о приближающемся крайнем сроке введения второй волны санкций в отношении России в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения. Мы следим за ее действиями", – сказала она.

Сингх отметила, что Россия может избежать санкций, если допустит международных инспекторов на свои химические объекты и если гарантирует неприменения нервно-паралитических ядов против собственных граждан.

"Пока они этого не сделали. В связи с этим мы учитываем ноябрьский крайний срок и планируем ввести вторую волну чрезвычайно жестких санкций в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения", – добавила представительница американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее стали известны условия США, при выполнении которых с России могут снять санкции по делу Скрипалей.

Кроме того, мы писали о реакции России на американские санкции, введенные из-за отравления в Солсбери.



