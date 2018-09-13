Россию ждут новые "чрезвычайно жесткие санкции" США

Сегодня, 18:56

В Госдепартаменте напомнили об условиях, при которых Америка согласна снять с России санкции

Фото: AFP
Фото: AFP

Вашингтон наблюдает за действиями Москвы в контексте "дела Скрипаля" и, если Кремль не выполнит условия США, то администрация президента Дональда Трампа введет гораздо более жесткие санкции, чем те, что действовали по сей день.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявила помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх, выступая 13 сентября на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Нам хорошо известно о приближающемся крайнем сроке введения второй волны санкций в отношении России в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения. Мы следим за ее действиями", – сказала она.

Сингх отметила, что Россия может избежать санкций, если допустит международных инспекторов на свои химические объекты и если гарантирует неприменения нервно-паралитических ядов против собственных граждан.

"Пока они этого не сделали. В связи с этим мы учитываем ноябрьский крайний срок и планируем ввести вторую волну чрезвычайно жестких санкций в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения", – добавила представительница американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее стали известны условия США, при выполнении которых с России могут снять санкции по делу Скрипалей.

Кроме того, мы писали о реакции России на американские санкции, введенные из-за отравления в Солсбери.
санкции против России , отравление Скрипаля
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Европейский Союз продлил санкции против России

Сегодня, 10:18

Санкции касаются 155 физических лиц и 44 организаций и предполагают заморозку активов и ограничения в передвижениях

США

Фото: Getty

Конгресс США предложил мощный санкционный удар по "оборонке" России

8 Мая, 09:03

Президента США могут наделить новыми полномочиями
Загрузка...

Экономика

Фото: Pixabay

Минфин США оценил действенность санкций против российских олигархов

20 Апреля, 08:57

Мнучин не исключает ужесточения финансового давления на Россию

Евросоюз

Фото: Pixabay

"Роснефть" проиграла суд против санкций ЕС

Сегодня, 11:22

Европейские санкции, введенные в отношении российской нефтяной компании из-за ситуации на Украине, остаются в силе

США

Фото: Getty

США осенью введут второй пакет санкций против РФ в ответ на "дело Скрипалей"

9 Августа, 03:04

Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений

Россия

Фото: AFP

"Нормальные мужики женские духи не возят": Петров и Боширов прокомментировали версию с Nina Ricci

Сегодня, 14:58

Предполагаемые отравители Сергея Скрипаля и его дочери считают нелогичной версию следствия о том, что они везли с собой флакон духов Nina Ricci
Загрузка...