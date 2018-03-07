Рыбка готова сдать Россию: в Госдепе отреагировали на ее "секретную информацию"

США с подозрением относятся к заявлению российской блогерши Насти Рыбки, которая пообещала рассказать о связях президента США Дональда Трампа с российскими депутатами, но заниматься ее освобождением из тайской тюрьмы не намерены. Об этом заявила спикер Госдепа Хизер Нойерт, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Мы поддерживаем и помогаем американским гражданам, но она не является американским гражданином. Мы, конечно, знаем о ее аресте. У российских властей может быть больше информации по ее делу. Конечно, тайские правоохранительные органы могут иметь дополнительную информацию, но мы ограничены в этом плане", – сообщила Нойерт.

На вопрос журналиста, заинтересована ли американская администрация в информации о вмешательстве РФ в выборы в США, о чем ей якобы известно, как она сама заявляла, спикер Госдепа ответила: "Это звучит довольно странно. Там была задержана женщина. Я уверена, что если есть что-то очень интересное, что нам нужно знать (о вмешательстве РФ – ред.), тайские официальные лица сообщат об этом".

Напомним, 26 февраля Настя Рыбка попала в тюрьму Таиланда. Тайская полиция прибыла в один из отелей поздно вечером и обнаружила там 43 российских туриста обоих полов, ожидающих секс-тренинга. Туристы сообщили, что заплатили 20 тыс. бат (около 16 тыс. грн) за участие в тренинге, на котором их должны были научить доводить секс-партнеров до оргазма. После прохождения курса они рассчитывали получить соответствующий сертификат. Десять инструкторов были доставлены в полицейский участок. Среди десяти задержанных в Паттайе Рыбка (Вашукевич).

Позже стало известно, что Рыбка и ее команда просят политического убежища в США, а взамен готова предоставить американцам важную информацию.