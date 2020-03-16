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В США на группе добровольцев испытают вакцину от нового коронавируса

16 марта, 08:25

Денис Беспалов

Для полной проверки действия и безопасности вакцины понадобиться до 18 месяцев

В Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины для защиты от нового коронавируса. Об этом сообщает агентство AP.

Как сообщается, для тестирования вакцины пригласили 45 молодых, здоровых добровольцев. Для безопасности, их личности остаются засекреченными.

Исследование проводит Вашингтонский научно-исследовательский институт здравоохранения имени Кайзера Перманенте в Сиэтле, при финансировании Национального института здравоохранения США.

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Для полной проверки действия и безопасности вакцины понадобиться до 18 месяцев. Тестирование начнется с добровольцев с различными дозами прививок, совместно разработанных NIH и Moderna Inc. Как отмечается, нет никаких шансов, что участники могут заразиться от прививок, потому что они не содержат самого вируса. Цель состоит в том, чтобы просто убедиться, что вакцины не вызывают никаких тревожных побочных эффектов, и подготовить почву для больших испытаний.

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Даже если первоначальные тесты на безопасность пройдут успешно, пройдет больше года, прежде чем любая вакцина будет готова к широкому применению.

Тем временем в Нидерландах ученые нашли антитело для коронавируса. Открытие может стать первым шагом для появления лекарства от COVID-19.

Отметим, Кабинет министров с целью не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19 принял решение ввести общенациональный карантин. Также было принято решение временно закрыть границы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США вакцина коронавирус

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