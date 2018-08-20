Самая красивая преступница: американка выложила фото из участка и стала звездой

Маршала Перкинс выложила в сеть фото из полицейского участка с ярким макияжем и стала знаменитостью.

Снимок, опубликованный в твиттере, собрал 280 тысяч лайков и вызвал поток комментариев. Интернет-пользователи дружно хвалят мейкап Маршалы и просят ее записать видеоурок с инструкциями, как его повторить. Некоторые даже предлагают ей запустить собственную бьюти-линию.

Девушку арестовали за хранение марихуаны.

Как выяснилось, Перкинс мечтает стать визажистом и как раз накануне ареста занималась тем, что красилась и показывала процесс в прямом эфире в фейсбуке. Маршала собиралась на вечеринку с друзьями, вот и мейкап выбрала яркий.

Теперь она радуется тому, что попала за решетку, пусть и всего на несколько часов. "Теперь я с радостью наблюдаю, куда эта история меня приведет", – говорит Маршала Перкинс.

Напомним, "самый красивый преступник США" покорил подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Джереми Микс стал знаменитым в 2014 году, когда его снимок появился на странице полиции города Стоктон в Facebook.

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